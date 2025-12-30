Radio TN Euro2032, Agata: "Occhio al Maradona, se ci sarà quali partite si giocheranno?"

Gianluca Agata, giornalista de Il Mattino, è intervenuto nel corso di 'Pausa Caffè', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli.

"Tutti vogliono Napoli ma se Napoli non si muove, la città non ci sarà. L'idea nuovo stadio è molto complicata per il rallentamento voluto dalla Zes. Sarebbe importante esserci ma non so quali partite arriveranno a Napoli visto che il Maradona non sarà lo stadio migliore con Milano, Roma e Torino avanti e con le partite che si giocheranno anche in Turchia".