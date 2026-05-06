Podcast Dazn, Mancini: "Se perdi Conte devi ricominciare da capo! Ecco cosa serve sul mercato"

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Riccardo Mancini, telecronista Dazn, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno

Riccardo Mancini, telecronista Dazn, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "Scudetto Inter? Ha vinto la squadra più forte, più continua e più completa. Il Napoli, secondo me, era l’unica squadra che poteva contendere lo scudetto all’Inter, ma ha avuto troppi infortuni. Non è un alibi, è un dato di fatto: se costruisci una squadra con giocatori pesanti come De Bruyne, McTominay, Lukaku e poi ti vengono a mancare, la differenza si sente”.

In zona Champions chi vedi favorito?

“È una lotta molto aperta tra Juve, Roma, Como e Milan. Il Milan è in calo, la Roma ha qualche ostacolo, il Como è dentro la corsa, ma al momento vedo leggermente avanti la Juventus”.

E per la salvezza?

“Il Lecce ha un vantaggio importante. Quattro punti in quella zona, a poche giornate dalla fine, pesano tantissimo. La Cremonese si è complicata la vita da sola, soprattutto nell’ultima gara con la Lazio”.

Se Conte restasse, cosa dovrebbe cambiare nel Napoli?

“La permanenza di Conte sarebbe fondamentale per dare continuità al progetto. Perderlo significherebbe ricominciare da capo. Questa è una squadra competitiva, ma va puntellata: serve almeno un rinforzo per reparto, forse anche due in difesa. E davanti, se Lukaku non resterà, bisognerà fare un investimento importante: serve un attaccante forte da affiancare o alternare a Hojlund”.

Capitolo Champions: ti aspettavi l’Arsenal in finale?

“Sinceramente no, soprattutto dopo il momento difficile vissuto in Premier. Ma Arteta ha fatto un lavoro straordinario: ha dato anima, identità e continuità a una squadra che aspettava questo momento dai tempi di Wenger. È il premio giusto per un percorso costruito negli anni”.