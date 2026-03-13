Podcast Lombardia premia Bastoni, Forgione: "Che brutta figura! E non ha chiesto scusa subito..."

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Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): "Non credo ci siano dubbi sul fatto che Conte sarà l’allenatore del Napoli anche l’anno prossimo. Questo però non significa che tutto sia perfetto: la prosecuzione del rapporto va sistemata, ci sono situazioni da chiarire. Il fatto che da mesi non ci siano conferenze stampa dice molto, evidentemente si è creata una tensione con l’ambiente e con i giornalisti. A fine stagione bisognerà parlarne, ma sulla volontà reciproca di continuare non ho dubbi”.

Che effetto ti fa la proposta della Regione Lombardia di premiare Bastoni per il fair play?

“Resto allibito. Bastoni ha chiesto scusa dopo giorni e solo dopo le polemiche, non subito. Se lo avesse fatto immediatamente sarebbe stato diverso. Dare un premio del genere mi sembra fuori luogo. Ci sono tante persone che meritano riconoscimenti per cose importanti e invece si premia un calciatore famoso. È una brutta figura per un’istituzione così importante”.