Podcast Imparato: "Basta Jesus o Elmas! Se ADL vuole finire nelle prime d'Europa..."

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Calciomercato Napoli, l'analisi del giornalista Gaetano Imparato

Il Napoli prova ad accelerare sul mercato quando entriamo nella settimana d'esordio in campionato. Ne ha parlato il giornalista Gaetano Imparato che è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania:

Riprendere Juan Jesús per l'emergenza?

No, sarebbe l'ora di smetterla di richiamare Jesús, di richiamare Elmas e di andare su questa falsa riga, gente che di media sono sul 5 e il Napoli quest'anno dovrebbe, anche con i vari problemi che ha avuto, finalmente stagliarsi fra le prime 10-15 d'Europa come voleva fare De Laurentiis l'anno scorso. L'anno scorso gli infortuni hanno frenato il Napoli ed ora ha un'emergenza in difesa. Serve un difensore poi per fare in modo che Buongiorno si giochi il posto da titolare perché il Napoli ha bisogno di avere due grandi campioni come ce li ha a centrocampo o come ce li ha avuti in attacco, quindi queste figure mezze mezze io non le voglio proprio sentire. Poi se vogliamo fare la festa per le prime quattro facciamo festa e durante l'anno cerchiamo qualche sfizio, battiamo alla Juve, all'inter e siamo siamo felici e contenti come lo era Napoli anni fa. ma visto che non è così e non deve essere così, io proprio non voglio sentire queste cose".

Badiashile non ti convince dunque?

"Se Badiashile è da quello che stava in Francia e quindi saltiamo il periodo inglese faccio i salti di gioia e vado a Pompei a piedi. Ma se è quello dell'anno scorso che ha giocato poco o niente allora viene il dubbio degli nfortuni, della tenuta. Io penso che il Napoli si sia garantito che Badiashile non avrà infortuni, avrà fatto consulti, i medici del Napoli avranno guardato le visite, poi per la legge dei grandi numeri, quando vai a giocare alla roulette, quando vai al casino, qualche volta esce zero".

Quale modulo ti aspetti per il Genoa?

"Per come giocano loro, usando i tre attaccanti, velocità e contropiedi, io penso che lui non cambierà molto, farà il 4-3-3 però con la possibilità di andare a rinforzare la linea di mediana, perché la forza del Genoa è soprattutto in linea mediana. Quanto riguarda invece la possibilità di fare un 3-5-2, un 3-4-3 rinforzando a centrocampo, forse lo potremo vedere con l'Inter, forse, però col Genova non dovrebbe cambiare modulo a meno che si vada su un 4-2-3-1"

Quale tridente?

"Al momento la situazione più logica è quella di Politano, Alisson e con Hojlund lì davanti. Poi vediamo se ci sarà Spinazzola o Oliveira. Spinazzola è un signor giocatore, però in fase difensiva è un po' morbidino ma penso che si possa rischiare Spinazzola se vuoi andare sulle fasce e andare a martellare su quella zona".

Quanti gol ti aspetti da Hojlund?

"Io che ne farà qualcuno in più, non dico molti in più, ma ne farà di più e con più scioltezza dell'anno scorso perché inizierà ad acquisire il nuovo modo di giocare e poi secondo me se arriva la punta come ci si aspetta avrà un partner che gli permetterà di non essere l'unico solo attenzionato dalle difese avversarie e quindi devono anche variare sull'altro se si gioca con due punte, cosa che penso assolutamente Allegri farà. Mi piace molto questo modo di attaccare diverso, anche molto più veloce da quello che poteva essere l'anno scorso, poi sia chiaro, quello che dico adesso non va ad inficiare il lavoro di Cotte, sono diversità, non sono un traditore, Conte lo applaudo, però sono diversità e le segnaliamo".