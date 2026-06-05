Podcast Lang resta al Napoli? Pavarese: "Va rivalutato insieme a Lucca e Beukema"

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L'ex ds del Napoli Gigi Pavarese a Radio Tutto Napoli: tanti prestiti rientreranno a Dimaro, alcuni sono investimenti importanti da rivalutare

Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto nel corso di "Napoli nel Mondo "su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Ti ha convinto la scelta di De Laurentiis di puntare su Massimiliano Allegri?

"Credo che ci sia poco da meravigliarsi, perché è chiaro che in questo momento Allegri, per curriculum, è sicuramente tra i migliori allenatori italiani. La scelta di De Laurentiis non poteva non cadere su un usato garantito, mettiamola così. Tra l'altro Max si è animato da grande spirito di rivalsa dopo l'ultima stagione. Personalmente mi ha meravigliato come abbia potuto perdere le redini nell'ultimo mese al Milan, perdendo la qualificazione alla Champions, perché ho sempre ritenuto che fosse un grande gestore dello spogliatoio. Va detto però che De Laurentiis aveva già bloccato Allegri come papabile sostituto di Conte la stagione scorsa, quando si paventava l'ipotesi che Conte volesse dimettersi dopo la vittoria del campionato. Poi lo liberò e Allegri finì al Milan."

Con Allegri al posto di Conte, il ruolo di Giovanni Manna sarà più centrale nelle operazioni di mercato?

"Questa sarà la prima vera stagione dove Manna avrà più responsabilità. Ho un grande rapporto con Allegri, perché hanno lavorato insieme alla Juventus, però credo che Manna continuerà a fare il suo lavoro con grande autonomia, come ha sempre fatto. Non dimentichiamo che Manna era molto attenzionato da grandi club, soprattutto la Roma: è un direttore sportivo pronto a prendersi le giuste responsabilità anche senza Antonio Conte."

Allegri ripartirà da De Bruyne, Lukaku e Anguissa o ti aspetti qualche cessione eccellente?

"Credo che Allegri sappia bene di avere a disposizione un organico importante, con cui lottare per vincere il campionato e soprattutto per migliorare il rendimento in Europa. Ieri abbiamo avuto qualche indizio dalle risposte del presidente."

Oggi è arrivata la conferma del riscatto di Alisson Santos da parte del Napoli. Un grande colpo di Manna, riscattato a non più di 16 milioni.

"Nel calcio la differenza la fanno i giocatori che saltano l'avversario e creano superiorità numerica. Sarebbe stato da folli non riscattare questo giocatore, che tanto bene ha fatto, soprattutto tenendo conto dell'impatto dell'ambientamento nel campionato italiano. È una bella notizia, anche se ce l'aspettavamo tutti. Continueremo a gustarcelo qua a Napoli, aspettando i sviluppi della sua crescita. Vedremo poi come verrà gestita la situazione di Neres, perché viene dato da qualcuno anche in partenza per via di condizioni fisiche non ottimali. Di partenza però affidarsi già a Neres e ad Alisson è divertimento assicurato."

Ripartiresti da Noa Lang nella prossima stagione?

"Bisogna tenere conto di quelle che saranno le dinamiche del mercato. È stato comunque un giocatore su cui è stato fatto un investimento importante, così come Lucca e Beukema: sono patrimoni societari che vanno rivalutati. Se non c'è un'offerta concreta su Noa Lang, è chiaro che è un giocatore da attenzionare. La scelta di Noa Lang l'anno scorso fu fatta anche tenendo conto della sua esperienza internazionale. Vedremo le scelte che farà il Napoli sui cosiddetti esuberi che rientreranno a Dimaro."