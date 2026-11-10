Podcast Lang, Lo Monaco: "Chi lo ha preso doveva già saperlo. Fa il rapper, vi pare normale?"

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Se risentite i miei interventi su Lang, ho sempre detto che a Napoli si ha un dovere particolare. Bisogna spendere soldi ma con lo scrupolo di coscienza. Di un giocatore si deve sapere tutto. Non solo l'aspetto tecnico. Chi ha preso Lang non conosceva la storia del giocatore. Lui è stato all'Ajax, al Brugge, al Psv, in grandi società europee e non è mai esploso. Un motivo ci sarà? Ve lo dico io: l'aspetto mentale. E' normale che un giocatore faccia il rapper? Per me è una cosa enorme, ha visione delle cose disincantata. Eppure già fa un lavoro in cui viene pagato tanto. Bisognerebbe avere una coscienza morale. Lui è bello da vedere ma improduttivo. Si parla dell'assist con la Lazio ma perché non parliamo dell'errore con la Juve? Lui è un giocatore leggero. Poi su quei gesti, va bene che tu vuoi sfidare i tifosi, però accetta anche i fischi allora.

Il pubblico di Napoli tra l'altro sta avendo una pazienza incredibile. Il campo ti sta dicendo che l'annata l'hai già praticamente fallita. Sono passate undici partite, non tre, e il Napoli è già fuori dai giochi, al netto delle parole di Allegri che ha citato la Coppa Italia che non è neppure cominciata. Anche l'anno prossimo allora il Napoli a inizio anno sarà in corsa per lo scudetto. Per me la situazione non è allegra. Ci sono tanti infortunati, anche, per una carenza di preparazione atletica e di lavoro. Gli infortuni muscolari non dipendono dai medici ma dal lavoro sul campo. Il Napoli è una squadra vecchissima ormai e ancora si parla di rinnovi per i trentenni. Un 32enne rinnova fino al 2030, ho letto. Per me è follia, ma che devono arrivare a 40 anni a giocare ancora nel Napoli?

Manna? Ma quali direttori hanno inciso? Decide sempre De Laurentiis che infatti sceglie ds giovani che vogliono emergere. Accadde anche per Giuntoli e ora per Manna. Solo all'inizio con Marino delegò, ma perché si riconosceva una non competenza della materia".