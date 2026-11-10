Podcast Caso Lang, Minervini: "Conte aveva già capito tutto..."

Il vice-direttore Arturo Minervini ha aperto così il suo editoriale quotidiano nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Le responsabilità della situazione attuale del Napoli sono da attribuire principalmente a De Laurentiis?

"Le responsabilità sono un po' di tutti, ma soprattutto di chi prende le decisioni. De Laurentiis ha fatto una scelta in estate, che la piazza ha contestato, e se ne assume le responsabilità. Il problema è che successivamente ha compiuto un'altra scelta, forse obbligata, forse no: quella di non intervenire sul mercato e, di fatto, indebolire la rosa. Sono partiti Lukaku, Gutierrez ed Elmas, mentre alcuni acquisti non hanno dato le garanzie necessarie. Beukema ha avuto problemi fisici, Lucca non ha mai convinto e Lang ha mostrato limiti soprattutto sul piano umano e comportamentale. Conte li aveva già capiti un anno fa. Le polemiche con i tifosi e certi atteggiamenti sui social sono difficili da accettare: spero che possa cambiare squadra il prima possibile, perché con questo tipo di comportamento è complicato costruire qualcosa di positivo. Tutto questo ha messo in difficoltà anche Allegri, un allenatore che probabilmente sta attraversando una fase calante della propria carriera, nonostante abbia una grande considerazione di sé."

Qual è la vera dimensione del Napoli e quale strada dovrebbe seguire la società per il futuro?

"Il Napoli spesso scontenta tutti, ma la sua vera dimensione non dipende necessariamente dal nome dell'allenatore. Abbiamo festeggiato lo scudetto con Conte, quindi non è vero che la piazza non voglia un grande allenatore. La vera identità del Napoli si costruisce soprattutto attraverso le scelte di mercato. Bisogna ritrovare quella capacità di individuare giocatori di talento e prospettiva, come accadeva quando arrivarono Fabian Ruiz, Kvaratskhelia e Simeone. Fabian fu acquistato per circa 30 milioni, puntando con convinzione su un giocatore forte, che poi abbiamo visto diventare un calciatore di altissimo livello. Dopo il primo scudetto, invece, questa strada è stata progressivamente smarrita. Il Napoli deve assolutamente ritrovare quell'identità per garantirsi un futuro."

Che tipo di mercato ti aspetti a gennaio?

"Credo che il Napoli farà mercato e che proverà a farlo bene. Non so perché non sia stato possibile intervenire in estate, ma penso che la questione sia stata soprattutto tecnica più che economica. Ricordo la conferenza stampa di De Laurentiis in cui sosteneva che, senza gli infortuni, il Napoli avrebbe potuto vincere lo scudetto. In quelle parole si capiva che considerava la rosa già sufficientemente forte e competitiva. Questo azzardo, questa convinzione, è stato probabilmente l'errore originario da cui sono derivati molti dei problemi successivi. A gennaio si proverà a rimediare, ma potrebbe essere troppo tardi. La mia speranza è che non si cerchino soltanto soluzioni immediate, ma giocatori giovani e futuribili, capaci di dare un contributo subito e soprattutto di rappresentare un investimento per il futuro. Bisogna ringiovanire la rosa e puntare su profili come Alisson Santos, evitando di inseguire giocatori a fine carriera o con una lunga storia di problemi fisici. È fondamentale costruire il futuro, non limitarsi a mettere una toppa al presente."