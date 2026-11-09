Podcast Allegri saldo in panchina, Forgione: "Se è ancora lì è solo per il contratto..."

Angelo Forgione durissimo sulla crisi del Napoli: "Allegri continua a prendere tempo, la situazione gli è sfuggita di mano".

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Allegri saldo in panchina? Non è la posizione di Allegri a essere solidissima, è il suo contratto. Se non ci fosse quel contratto, probabilmente oggi staremmo facendo discorsi diversi e forse ci sarebbe anche la possibilità che non fosse più sulla panchina del Napoli. Per molto meno altri allenatori sono stati esonerati. Allegri gode di un contratto importante e di una credibilità costruita attraverso le vittorie del passato, ma credo che anche quella credibilità debba essere rimessa in discussione. Nessuno vuole negare la sua professionalità o quello che ha conquistato, ma se analizziamo il lavoro degli ultimi anni non possiamo continuare a considerarlo automaticamente un allenatore di primissima fascia".

Allegri ha parlato di un grande secondo tempo contro la Lazio. È una lettura che condividi?

"Il Napoli ha avuto una reazione d'orgoglio che va sicuramente applaudita. Dopo un primo tempo nel quale la Lazio avrebbe potuto segnare anche tre o quattro gol, la squadra si è trasformata, ha trovato il pareggio e ha provato a vincere. Però il grande secondo tempo è stato soprattutto nella prima parte della ripresa. Nell'ultimo quarto d'ora le due squadre si sono sostanzialmente accontentate, anche se il Napoli continuava a dare la sensazione di voler cercare qualcosa in più, senza però la convinzione necessaria. Non riesco poi ad accettare certi errori da giocatori di grande qualità. Penso soprattutto a De Bruyne: quando si presenta davanti al portiere con tutto quello spazio, può fare un pallonetto, saltarlo o trovare un'altra soluzione. Parliamo di un calciatore che ha nelle proprie corde qualsiasi giocata. Se non riesci a sfruttare occasioni del genere, diventa difficile vincere le partite. E contro la Lazio la vittoria era indispensabile. Non possiamo accontentarci di questo brodino caldo".

Quanto sono diminuite le possibilità del Napoli di qualificarsi alla prossima Champions League?

"Io considero ormai quasi utopistica la qualificazione alla Champions. Personalmente stimo le possibilità intorno al cinque per cento, anche se naturalmente è una mia valutazione. Per riuscirci non basterebbe una semplice ripresa del Napoli. Servirebbe un rendimento praticamente da Scudetto e, contemporaneamente, un rallentamento delle squadre che sono davanti. Ci sono troppe concorrenti che stanno correndo e giocando meglio. Il Napoli dovrebbe recuperare tantissimi punti e non dipenderebbe neppure soltanto dai propri risultati. Se un giorno dovessimo riuscire a parlare davvero di rimonta, sarei l'uomo più felice del mondo. Ma oggi faccio molta fatica a immaginare uno scenario del genere".

Come giudichi il comportamento di Noa Lang nei confronti dei tifosi durante e dopo la partita?

"Il problema è che abbiamo sempre sostenuto la necessità di recuperare questi calciatori, perché rappresentano comunque un patrimonio del Napoli. Finché indossano questa maglia dobbiamo sperare che riescano a rendere al meglio. Lang contro la Lazio ha giocato una buona partita, su questo non ho nulla da eccepire. Il problema è che il rapporto con la tifoseria è ormai ai minimi termini. Lang e Lucca sono diventati i principali bersagli del malcontento, anche perché erano stati messi da parte nella scorsa stagione e poi reinseriti senza riuscire a dare un contributo davvero significativo. Quando un singolo calciatore si trova davanti a una moltitudine di tifosi, deve essere lui a dimostrare maggiore intelligenza e lucidità. Deve capire quali atteggiamenti evitare. Certi gesti non migliorano la situazione, anzi rischiano soltanto di peggiorarla. Mi appello all'intelligenza di questi ragazzi, perché in questo momento vedo poca lucidità in tutto l'ambiente Napoli, dall'allenatore fino alla società".

Allegri continua a sostenere che il Napoli possa recuperare dopo la sosta. Credi ancora alle sue parole?

"Assolutamente no. Secondo me Allegri sa di essere alle corde e vede sfuggire gli obiettivi fissati all'inizio della stagione. Continua a rimandare, a prendere tempo e a dare speranze che considero illusorie. Ripete che il Napoli è ancora in corsa in campionato, in Champions League e in Coppa Italia, ma la realtà dei risultati racconta qualcosa di molto diverso. È un atteggiamento che vedo anche quando parla di Lucca. Continua a dire che prima o poi il ragazzo si sbloccherà e tornerà a segnare, ma se guardiamo la sua carriera ha avuto un rendimento davvero importante soprattutto nella seconda stagione a Udine. Non possiamo continuare ad ascoltare queste promesse senza confrontarle con quello che succede sul campo. Io considero la situazione ormai difficilmente recuperabile".

Hai parlato anche di un presunto sfogo di Allegri dopo Napoli-Lazio. Che cosa ti risulta?

"Da quanto mi è stato riferito, dopo la partita Allegri avrebbe pronunciato ad alta voce, nel corridoio degli spogliatoi, una frase del tipo: 'Io sono il più forte, dovete soltanto darmi i calciatori'. Naturalmente parliamo di una circostanza che andrebbe verificata. Secondo le informazioni che ho ricevuto, non sarebbe stata una frase rivolta direttamente al presidente o al direttore sportivo, ma uno sfogo personale espresso ad alta voce. Se fosse confermata, per me sarebbe molto significativa. Dimostrerebbe un allenatore in grande difficoltà, ma anche poco disposto ad ammettere che la situazione gli è sfuggita di mano. Al di là di questo episodio, che resta da accertare, vedo comunque un tecnico che non riesce più a trovare le soluzioni necessarie per invertire la rotta".

Anche in Champions League Allegri sostiene che la qualificazione sia ancora possibile. Come valuti la situazione europea?

"Anche lì il Napoli sta rischiando tantissimo. Restano partite difficili, a cominciare da quella contro il Club Brugge, e per recuperare terreno servirebbe praticamente vincerle tutte. Non possiamo dare per scontato che certe gare siano già perse oppure che altre siano automaticamente alla nostra portata. Mi preoccupa soprattutto la comunicazione dell'allenatore, perché in alcuni momenti sembra quasi trasmettere rassegnazione. Un tecnico importante dovrebbe sempre cercare di dare alla squadra convinzione e fiducia, non far passare il messaggio che alcune partite siano impossibili. Se continuiamo a raccontarci che tutto è recuperabile senza vedere miglioramenti concreti, rischiamo di arrivare al momento in cui non sarà davvero più possibile recuperare nulla".

I tifosi hanno il diritto di fischiare la squadra e i singoli calciatori?

"Non c'è alcun dubbio. Quando uno spettatore paga un biglietto, ha il diritto di manifestare sia il proprio gradimento sia il proprio dissenso. Naturalmente tutto deve rimanere nei limiti dell'educazione. Il fischio è una forma civile di contestazione, purché non si trasformi in qualcosa di volgare o spropositato. Allo stesso modo, però, deve esserci la capacità di applaudire chi si comporta bene e offre prestazioni positive. Se Lang riuscisse a ritrovare serenità, a comportarsi correttamente nei confronti del pubblico e a giocare bene, meriterebbe tutti gli applausi possibili. Nessuno può imporre a un tifoso di non fischiare. Non esiste un decalogo che stabilisca come si debba manifestare il proprio sostegno o il proprio disappunto".