Futuro Conte, l’amico Garzya si sbilancia: “Vi dico cosa farà l’anno prossimo”

vedi letture

L’ex calciatore e oggi allenatore Luigi Garzya, amico di Antonio Conte, è intervenuto a Radio Marte per parlare del tecnico e del suo futuro: “Antonio Conte ha una mentalità vincente da sempre, sin da quando aveva 14 anni. Sempre stato dedito al lavoro, molto concentrato e ambizioso. Con gli anni si migliora, ma questa grande dote l’ha avuta innata”. Garzya ha sottolineato la coerenza del tecnico con il suo approccio al gioco: “Il calcio sta andando nella direzione di un calcio verticale, Antonio ha sempre creduto in questa soluzione. Con l’appoggio alla prima punta, Lukaku è l’esempio per eccellenza, e con i lanci del portiere. Il tiki-taka sterile e lento ha un po’ annoiato, poi dipende sempre dai calciatori a disposizione”.

Futuro a Napoli e sfida con il Lecce

Sull’eventuale permanenza a Napoli, Garzya è netto: “Conte penso che resterà a Napoli, ogni volta che parliamo mi parla benissimo della città e dell’ambiente, penso che resterà”. Infine, il tecnico analizza il prossimo impegno contro il Lecce: “Non sarà facile, la squadra della mia città ha bisogno di punti e ultimamente sta ottenendo ottimi risultati. Di Francesco sta facendo un ottimo lavoro, pur non disponendo di una rosa eccellente. Ha dato del filo da torcere a tutte le grandi, all’Inter recentemente o alla Juve. Il Napoli è superiore ma dovrà giocare bene per vincerla”.