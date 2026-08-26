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Altro esubero al Monza, è fatta per Folorunsho! Dettagli e formula dell'affare
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Calciomercato Napoli, altra cessione definita: Folorunsho va al Monza
Michael Folorunsho riparte dal Monza. Non solo Ngonge, dunque. Pochi minuti fa è stato trovato l'accordo tra il club brianzolo e il Napoli per l'arrivo del centrocampista classe 1998 in Brianza. Pronto ora lo scambio dei documenti tra le due società per completare l'operazione. A riferirlo è l'esperto di calciomercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà.
Folorunsho-Monza: la formula dell'affare
Il trasferimento si concretizza sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Con l'accordo raggiunto, Folorunsho si appresta dunque a diventare un nuovo giocatore a disposizione di Ivan Juric: un rinforzo comunque importante per il Monza che necessita di diversi tasselli. Per il Napoli piazzato un altro giocatori fuori lista che non faceva parte dei piani.
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