Radio TN ADL mercoledì a Roma: patron assisterà alla finale di Coppa Italia

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Aurelio De Laurentiis sarà presente mercoledì a Roma per assistere alla finale di Coppa Italia. A dare la notizia è Gino Rivieccio, attore, che ha ospitato il presidente nel suo spettacolo e che questa mattina è intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli

Avete parlato di calcio? Tu da grande tifoso qualche domanda gliel’avrai fatta?

“Ci ho provato. Mi ha confermato che mercoledì sarà a Roma per assistere alla finale di Coppa Italia. Poi, certo, mi sarebbe piaciuto chiedergli se preferisse Sant’Antonio o San Maurizio"

Però una notizia ce l’hai data: sarà a Roma per la finale di Coppa Italia.

“Sì, lui mi ha detto che mercoledì sera sarà a Roma a seguire la finale. Ma lì ci sarà anche tutto lo stato maggiore del CONI: Malagò, Abodi, il presidente della Lega. È anche un’occasione per incontrare tante figure importanti”.