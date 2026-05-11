ADL mercoledì a Roma: patron assisterà alla finale di Coppa Italia
Aurelio De Laurentiis sarà presente mercoledì a Roma per assistere alla finale di Coppa Italia. A dare la notizia è Gino Rivieccio, attore, che ha ospitato il presidente nel suo spettacolo e che questa mattina è intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli
Avete parlato di calcio? Tu da grande tifoso qualche domanda gliel’avrai fatta?
“Ci ho provato. Mi ha confermato che mercoledì sarà a Roma per assistere alla finale di Coppa Italia. Poi, certo, mi sarebbe piaciuto chiedergli se preferisse Sant’Antonio o San Maurizio"
Però una notizia ce l’hai data: sarà a Roma per la finale di Coppa Italia.
“Sì, lui mi ha detto che mercoledì sera sarà a Roma a seguire la finale. Ma lì ci sarà anche tutto lo stato maggiore del CONI: Malagò, Abodi, il presidente della Lega. È anche un’occasione per incontrare tante figure importanti”.
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