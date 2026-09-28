Radio TN Minervini sul possibili cambio modulo: "Avrebbe già il sapore di ultima spiaggia per Allegri"

Arturo Minervini, vice direttore di TuttoNapoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Diciamo che siamo arrivati già alla prima ultima spiaggia di Allegri, no? Nel senso che era qualcosa che avevamo un po' previsto tutti, la possibilità di affidarsi eventualmente a una difesa a tre, a un centrocampo a cinque e i due attaccanti. È stato sbandierato per tutta l'estate questo ritorno al 4-3-3, ma probabilmente qualcosa non funziona, Allegri sta avendo anche un po' di paura per i risultati che sono arrivati e credo che ci stia pensando a questo 3-5-2.

Ci sono tante incognite in questo momento che accompagnano il Napoli, ci sono tante situazioni poco chiare. Anche perché va ribadito che non è il Napoli che deve aiutare Lucca, è Lucca che dovrebbe aiutarsi un po' da solo, ma proprio non ci riesce ad aiutarsi da solo. È arrivato al punto in cui il ragazzo non riesce mai a dare un segnale, forse bisognerebbe anche arrendersi e tamponare l'emergenza e poi a gennaio intervenire".