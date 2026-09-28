Badiashile, i due motivi che hanno spinto il Napoli ad acquistarlo

Dopo la sosta inizierà inoltre un vero tour de force di nove partite, con gli azzurri impegnati praticamente ogni tre giorni.

Benoit Badiashile può diventare una delle novità del Napoli alla ripresa del campionato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il difensore francese è stato scelto dopo un lungo corteggiamento soprattutto per le sue qualità fisiche e atletiche, quelle che gli avevano permesso di mettersi particolarmente in evidenza ai tempi del Monaco.

Badiashile titolare nel Napoli: occasione dopo la sosta

L’esperienza al Chelsea non ha rispettato completamente le aspettative, anche a causa di alcuni problemi fisici, ma a 25 anni Badiashile ha ancora ampi margini per rilanciarsi. Il Napoli punta sulle sue caratteristiche e sulla possibilità che possa diventare subito una soluzione importante per la difesa.

Dopo la sosta inizierà inoltre un vero tour de force di nove partite, con gli azzurri impegnati praticamente ogni tre giorni. Un calendario che offrirà spazio e opportunità a tutta la rosa e che potrebbe consentire a Badiashile di conquistare una maglia da titolare e riscattare anche il difficile esordio di Milano.