Clamoroso Anguissa: l'Inter studia il colpo a costo zero se salta rinnovo col Napoli

Il futuro di Frank Zambo Anguissa continua a essere un tema da seguire in casa Napoli. La situazione contrattuale del centrocampista camerunese avrebbe infatti attirato l’attenzione anche dell’Inter, pronta a osservare l’evoluzione dei rapporti tra il calciatore e il club azzurro. A parlarne è Tuttosport, che dedica spazio alla situazione del centrocampista del Napoli e al possibile interesse nerazzurro. Secondo quanto si legge sul quotidiano torinese, «Frank Zambo Anguissa è già finito nel mirino». Al momento non ci sarebbero trattative in corso, ma l’Inter starebbe seguendo con particolare attenzione gli sviluppi legati al futuro del camerunese.

Anguissa, l’Inter osserva: il futuro a Napoli resta un’incognita

Il quotidiano sottolinea infatti come «in Viale della Liberazione, così come in altre sedi italiane e non, stanno seguendo con attenzione i non sviluppi della trattativa per il rinnovo fra Napoli ed entourage del camerunese». Il motivo dell’interesse è facilmente individuabile nelle caratteristiche del calciatore. Anguissa rappresenta un profilo particolare per forza fisica, capacità di inserimento e presenza in mezzo al campo. Secondo il quotidiano, nella rosa allenata da Chivu mancherebbe proprio «un centrocampista con le sue caratteristiche».

Il passaggio più significativo del pezzo riguarda proprio lo scenario futuro: «L’Inter osserva la situazione e nei prossimi mesi valuterà pro e contro di un’eventuale offerta se Anguissa, come sembra attualmente, dovesse separarsi dal Napoli nel 2027».