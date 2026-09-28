Due “colpi” dalla sosta: Allegri prepara il rilancio di Neres e Lucca
La lunga sosta può trasformarsi in una preziosa alleata per il Napoli. Non si tratta di mercato né di possibili occasioni tra gli svincolati: i due “acquisti” che Massimiliano Allegri spera di ritrovare alla ripresa si chiamano David Neres e Lorenzo Lucca. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, gli azzurri sono attesi da un calendario particolarmente intenso. Dal Frosinone alla Lazio saranno nove partite in appena 29 giorni, prima della successiva pausa. Un vero tour de force nel quale Allegri avrà bisogno dell’intera rosa, soprattutto nel reparto offensivo.
Napoli, Neres e Lucca i due “acquisti” di Allegri dopo la sosta
Finora Hojlund è l’unico centravanti del Napoli ad essere andato a segno e non potrà inevitabilmente sostenere da solo tutto il peso dell’attacco giocando ogni tre giorni. Da qui la necessità di recuperare alternative in grado di offrire caratteristiche differenti. La missione di Allegri sarà quindi quella di rilanciare Neres e Lucca. Il brasiliano può garantire qualità, imprevedibilità, dribbling e assist; l’attaccante italiano, invece, può aggiungere fisicità, gioco di sponda e presenza in area di rigore.
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