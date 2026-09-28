Foto McTominay, domenica di relax nel nostro mare: ecco dove ha pranzato

Scott McTominay si concede una giornata di relax a Ischia. Il centrocampista scozzese è stato avvistato a pranzo in un ristorante di Casamicciola Terme.

Una domenica lontano dal campo per Scott McTominay, che ha scelto Ischia per trascorrere qualche ora di relax. Il centrocampista del Napoli, rientrato da poco in città dopo l'intervento effettuato in Inghilterra, ha approfittato della giornata libera per raggiungere l'isola e godersi una pausa prima di proseguire il percorso che dovrà riportarlo a disposizione di Massimiliano Allegri.

McTominay a Casamicciola: selfie al Ristorante Guarracino

Lo scozzese è stato avvistato a Casamicciola Terme, dove si è fermato per pranzo al noto Ristorante Guarracino. A documentare la visita è stato un selfie sorridente scattato insieme al titolare del locale. Qualche ora di serenità tra mare e cucina isolana per McTominay, che nei giorni scorsi è tornato ad allenarsi a Castel Volturno seguendo un programma personalizzato. L'obiettivo resta quello di completare gradualmente il recupero e tornare a disposizione del Napoli alla ripresa degli impegni ufficiali.