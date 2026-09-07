Minervini: "Preoccupante dislivello qualitativo della difesa con gli altri reparti"

vedi letture

"Non credo che si possa attaccare la fase offensiva, a San Siro ci sono state tante occasioni che nascono anche dalla qualità dei singoli".

Arturo Minervini, vice direttore di TuttoNapoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Non credo che si possa attaccare la fase offensiva, a San Siro ci sono state tante occasioni che nascono anche dalla qualità dei singoli. Credo che bisogni porre l'attenzione sulla fase difensiva, troppi errori dei singoli in questa fase.

Credo che bisogni riconoscere come ci sia una grande differenza di qualità tra il centrocampo e l'attacco, che ha tanti calciatori di qualità, ed una difesa che in questo momento mi sembra molto meno forte degli altri due reparti. Ho visto dei difensori che purtroppo non sono adeguati a quelli che sono le ambizioni del Napoli".