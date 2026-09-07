Allegri deluso da alcuni azzurri: "Qualcuno ripreso pubblicamente, con altri parlerà in privato"

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"Qualcuno è stato ripreso pubblicamente, con altri avrà parlato parlerà prossimamente". Massimiliano Allegri alza il livello delle richieste e non nasconde il proprio disappunto per alcuni errori commessi dai suoi calciatori. Il tecnico del Napoli ha scelto anche le telecamere per mandare messaggi precisi alla squadra, segnale di come determinati atteggiamenti non siano più tollerati. È quanto sottolinea La Gazzetta dello Sport in un pezzo dedicato alla gestione del gruppo da parte dell’allenatore azzurro. Secondo il quotidiano, “se Allegri davanti alle telecamere fa esempi concreti, significa che si è già andati oltre al limite della pazienza”.

Napoli, Allegri richiama Alisson: “Certi errori non vanno fatti”

Tra i destinatari del richiamo c’è Alisson Santos. Allegri è stato molto chiaro nel commentare alcune sue giocate: “Ho visto fare ad Alisson quattro stop con la suola e per quattro volte abbiamo perso il pallone. Bisogna migliorare, certi errori non vanno fatti”.

La Gazzetta evidenzia come il successivo “però non è ancora al top” sia servito ad ammorbidire una critica arrivata in un momento di forte delusione. Il concetto, però, resta netto: Allegri crede molto nelle qualità di Alisson e lo considera uno dei talenti sui quali costruire il suo Napoli.

Il brasiliano avrà spazio e, scrive ancora il quotidiano, “ne giocherà tante, ne risolverà probabilmente molte”