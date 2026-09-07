Napoli, la Champions come missione: ADL vuole un cammino più lungo

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Il presidente azzurro, infatti, avrebbe espresso il desiderio di vedere il Napoli spingersi più avanti rispetto alla passata stagione

Il Napoli si prepara a tornare sul palcoscenico della Champions League con ambizioni importanti, ma in un momento tutt’altro che semplice. La sfida contro l’Arsenal aprirà un percorso europeo sul quale Aurelio De Laurentiis punta molto, soprattutto nell’anno del Centenario del club. A fare il punto è il Corriere dello Sport, che sottolinea come il ritorno nella grande Europa coincida con “una missione molto delicata”. Il presidente azzurro, infatti, avrebbe espresso il desiderio di vedere il Napoli spingersi più avanti rispetto alla passata stagione, quando l’avventura si concluse già dopo la prima fase con il trentesimo posto e appena otto punti.

Napoli, missione Champions: De Laurentiis vuole andare lontano, Allegri cerca equilibrio

Il quadro, però, è complicato dalle assenze. Come evidenzia il quotidiano, “l’infortunio di Buongiorno e l’intervento al cuore a cui McTominay sarà sottoposto domani hanno spezzato due colonne del progetto iniziale di Allegri”. A rendere tutto più difficile c’è anche un mercato ormai chiuso e che, secondo il Corriere dello Sport, è stato “già avaro di emozioni”.

Allegri dovrà quindi trovare le soluzioni all’interno della rosa a disposizione. Dalla sua parte c’è una grande esperienza internazionale: il tecnico ha già raggiunto due finali di Champions alla guida della Juventus, nel 2015 contro il Barcellona e nel 2017 contro il Real Madrid.