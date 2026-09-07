Allegri pensa a tre cambi per l'Arsenal: sorpresa in cabina di regia
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Massimiliano Allegri pensa a qualche cambio in vista dell’appuntamento di Champions League contro l’Arsenal. Dopo la gara di San Siro, il tecnico azzurro potrebbe infatti modificare l’undici di partenza, intervenendo in più reparti. A fare il punto sulle possibili novità è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:
Napoli-Arsenal, avanza Gilmour
“L’ingresso di De Bruyne nella formazione titolare al posto di Vergara non dovrebbe essere l’unica novità rispetto all’undici iniziale di San Siro: Olivera se la gioca con Spinazzola a sinistra nella linea a quattro, mentre Gilmour potrebbe assicurare un po’ di riposo a Lobotka, sostituito al Meazza probabilmente perché a corto di energie dopo un’altra giornata ad altissima intensità”.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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