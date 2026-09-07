"Attenzione, personalità, fame e concretezza": le richieste di Allegri dopo l'Inter

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Massimiliano Allegri non ha digerito soltanto il risultato di San Siro, ma anche alcuni atteggiamenti mostrati dai suoi giocatori nella sconfitta per 3-2 contro l’Inter. Il tecnico del Napoli, avanti di due reti prima della rimonta nerazzurra, ha individuato diversi aspetti sui quali intervenire, a partire dalla gestione dei momenti decisivi della partita.

Allegri non è contento dell'atteggiamento di alcuni singoli

Come racconta La Gazzetta dello Sport, sono soprattutto alcuni comportamenti ad aver infastidito Allegri: «Sono altre le cose che non sono affatto piaciute al tecnico. La lettura dei momenti, prima di tutto, a cui ha fatto riferimento piuttosto esplicito in conferenza». Il messaggio dell’allenatore è chiaro: in determinate partite non sono ammesse leggerezze e serve un livello di concentrazione superiore. La Gazzetta sottolinea infatti anche «l’atteggiamento di alcuni singoli», ricordando come nelle serate più importanti, secondo la filosofia di Allegri, servano soprattutto «attenzione, personalità, fame e concretezza».