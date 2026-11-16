Podcast Molaro: "Servono 13 punti nelle prossime 5 partite! Anguissa? Ciclo finito"

Francesco Molaro analizza il futuro di Anguissa, i possibili rientri contro il Torino e il calendario del Napoli: "A gennaio servono due o tre operazioni".

Francesco Molaro, giornalista e fondatore di Tuttonapoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Il miglior portiere della storia del Napoli? Io scelgo Luciano Castellini, senza dubbio. È stato il mio primo grande portiere, uno dei miei miti fin da quando ero ragazzo. Ricordo ancora quando arrivò a Napoli e quanto fosse importante per noi tifosi. Tra l'altro, recentemente lo abbiamo ospitato a Radio Tutto Napoli proprio nel giorno del suo compleanno. È un calciatore al quale sono particolarmente legato. Naturalmente il Napoli ha avuto tantissimi grandi portieri: penso a Giuliano Giuliani, a Claudio Garella che ha vinto lo Scudetto, ma anche a Pepe Reina, Morgan De Sanctis e Dino Zoff. Sono tutti nomi importanti, però per una questione soprattutto affettiva la mia scelta resta Castellini".

Contro il Torino potrebbero tornare a disposizione Neres, Spinazzola e Favasuli. Chi potrebbe giocare dal primo minuto?

"Se Favasuli sta bene, secondo me può giocare titolare, soprattutto se Allegri decidesse di tornare alla difesa a quattro. Naturalmente bisognerà valutare le sue condizioni durante questa settimana, perché non sappiamo ancora quale sia il suo stato di forma dopo l'infortunio. Per quanto riguarda gli altri, potrebbero anche partire tutti dalla panchina ed essere utilizzati a partita in corso. Quella contro il Torino è una gara importantissima, ma bisogna considerare anche tutto quello che aspetta il Napoli da qui a Natale. Ci saranno otto partite fondamentali: cinque di campionato, due di Champions League e una di Coppa Italia che vale il passaggio del turno. Mi auguro che gli azzurri riescano a ottenere più risultati positivi possibile, perché queste otto gare saranno decisive per la stagione del Napoli, indipendentemente da chi sia l'allenatore".

Anguissa compie 31 anni e ha il contratto in scadenza. Quale futuro immagini per il centrocampista del Napoli?

"Credo che il suo futuro debba deciderlo soprattutto lui. Personalmente penso che Anguissa abbia ormai concluso il proprio percorso con il Napoli, per un motivo o per un altro. Il problema è capire quando arriverà la separazione. Se dovesse andare via già a gennaio, il Napoli avrebbe bisogno di acquistare due centrocampisti, perché già oggi manca un'alternativa in quel reparto. La situazione diventerebbe quindi ancora più complicata. Non voglio entrare troppo nelle dinamiche del calciomercato, perché non è il mio campo principale e si leggono tante indiscrezioni sui giornali e sui siti. Però è evidente che il Napoli debba fare almeno due o tre operazioni. Se Anguissa vuole davvero andare via e non sente più di voler continuare questa esperienza, credo sia meglio provare a trovare subito una soluzione. In ogni caso, penso che a giugno le strade si divideranno e il Napoli dovrà necessariamente puntare su nuovi calciatori".

Il Napoli affronterà Torino, Sassuolo, Lecce, Milan e Atalanta nelle prossime cinque giornate. Quanti punti serviranno per risalire in classifica?

"Credo che il Napoli debba assolutamente conquistare nove punti nelle prime tre partite, quelle che sulla carta sembrano meno difficili contro Torino, Sassuolo e Lecce. Poi ci saranno due sfide molto importanti contro Milan e Atalanta, nelle quali bisognerà cercare di raccogliere altri punti. Il mio pronostico è che il Napoli possa conquistarne almeno undici complessivamente, anche se la mia speranza è arrivare a tredici. Sarebbe l'ideale chiudere queste cinque partite con quattro vittorie e un pareggio. Significherebbe tornare a vincere con continuità, ritrovare fiducia e recuperare terreno sulle squadre che precedono gli azzurri. Non amo particolarmente fare tabelle, anche perché spesso non portano bene, ma credo che undici punti siano un obiettivo realistico. Arrivare a tredici sarebbe ancora meglio e permetterebbe al Napoli di guardare al prosieguo della stagione con maggiore ottimismo".

In Champions League il Napoli affronterà City e Brugge. Quale bottino potrebbe essere sufficiente per continuare a sperare?

"Il discorso della Champions è sicuramente più complicato. Credo che anche conquistare un punto contro il Brugge potrebbe essere utile, perché poi il Napoli avrebbe la possibilità di giocarsi le proprie chance nelle successive partite contro Viking e Sabah. L'obiettivo dovrebbe essere quello di arrivare a dieci punti, come indicato anche da Allegri. Naturalmente bisogna evitare passi falsi nelle gare sulla carta più abbordabili. Se il Napoli non riuscisse a vincere nemmeno quelle, sarebbe difficile sostenere che meriti di andare avanti nella competizione. Lo scorso anno abbiamo criticato tanto Conte per alcuni risultati negativi in Europa, ma il ragionamento deve valere sempre. Se non riesci a ottenere i risultati necessari contro determinate avversarie, significa che non hai fatto abbastanza per meritare la qualificazione".