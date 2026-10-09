Natali, l’avventura in Olanda non decolla: il difensore 2008 è da tempo sul taccuino del Napoli

Andrea Natali è da tempo nel radar del Napoli. Il giovane centrale è approdato all’AZ Alkmaar, dove finora ha giocato soltanto con la seconda squadra.

Andrea Natali continua a essere seguito con attenzione da diversi club. Difensore centrale classe 2008 e figlio d’arte, il giovane milanese ha mosso i primi passi nei settori giovanili di Bologna e Milan prima di iniziare un percorso internazionale che lo ha portato a vestire le maglie di Espanyol, Barcellona e Bayer Leverkusen. Nel suo curriculum c’è anche un titolo europeo conquistato con l’Italia Under 17 nel 2024, mentre tra gli osservatori interessati al suo percorso figura anche Roberto Mancini. In estate il passaggio all’AZ Alkmaar, che ha investito 2,25 milioni di euro per acquistarlo.

Calciomercato Napoli, Natali nel mirino: finora gioca nello Jong AZ

L’esperienza nei Paesi Bassi, però, non è ancora decollata con la prima squadra. Natali, che ha compiuto 18 anni, non ha infatti trovato spazio in Eredivisie ed è stato impiegato esclusivamente nello Jong AZ, la seconda squadra del club che milita nella seconda divisione olandese. Il difensore ha comunque giocato tutte le sette partite fin qui disputate, collezionando altrettante presenze. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, tra i club che seguono da tempo il suo percorso c’è anche il Napoli, che continua a monitorare il giovane centrale in vista delle prossime sessioni di calciomercato.