Real Madrid su McTominay: spunta ipotesi a sorpresa per Scott
Occhio al futuro di Scott McTominay. Senza il rinnovo, “il rischio dell’accelerata della sua partenza potrebbe essere reale”, scrive il Mattino oggi in edicola. Il giornale segnala anche un sondaggio del Real Madrid con l’entourage di McTominay, e non sarebbe l’unico club interessato: anche alcune squadre di Premier League potrebbero approfittare dello stallo nella trattativa con il Napoli per farsi avanti. Il tempo, dunque, lavora contro la società azzurra, che rischia di perdere uno dei suoi uomini chiave se la situazione contrattuale non si sbloccherà.
L’unica strada: il veto a gennaio
Per il Napoli resta una sola possibilità: opporsi con decisione. Il direttore sportivo Manna, magari su indicazione di Allegri, dovrebbe vietare categoricamente la partenza del giocatore a gennaio, rimandando il discorso di un’eventuale cessione all’estate prossima, qualora non si sia ancora raggiunto un accordo sul contratto. Una linea dura che permetterebbe al club di tenere il centrocampista scozzese per tutta la stagione e di guadagnare altro tempo per provare a trovare l’intesa con i suoi agenti.
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