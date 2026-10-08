Podcast Forgione: "Bravo Lobotka a parlare, lo facciano anche altri!"

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Che idea ti sei fatto di questo calcio sempre più tiranno e meno organizzato?

"Beh, intanto era ora che qualcuno cominciasse a protestare, dal di dentro. Bene ha fatto Lobotka, perché ho sentito questa responsabilità. Speriamo che si tiri appresso qualcun altro, perché c'è bisogno di un movimento dall'interno. Se non lo fanno i calciatori, purtroppo, che sono loro fondamentalmente gli attori. Senza i calciatori non si fa calcio. Senza di loro non ci sono i tifosi, non ci sono le partite, non ci sono introiti televisivi, non c'è nulla di nulla. Quindi è giusto che i calciatori comincino a parlare. Io ricordo la crociata che fece Maradona, ricordo contro la FIFA che tirò dentro calciatori importanti, nomi altisonanti che all'epoca andarono contro il potere. Sappiamo poi come è andato a finire, ma c'è bisogno che le voci siano autorevoli e autoritarie. C'è bisogno di Lobotka, ma c'è bisogno di calciatori anche più importanti di Lobotka, perché evidentemente questo calcio è diventato asfissiante e totalmente logorante. Si va al suicidio in questa maniera qui."

Massimiliano Allegri aveva chiesto che la squadra arrivasse a un certo punto di condizione fisica durante questa sosta, mettendo quella benzina nelle gambe che mancava. Adesso che i calciatori hanno messo questa benzina nelle gambe, aspettiamo di vedere se sono veramente migliorati o se magari serviva altro a questa squadra. Tu cosa ne pensi?

"Questo poi è sempre il campo che lo dice. Magari le cose vanno male e si tiene in ballo la presunta benzina mancante. Poi se vanno bene i motivi sono altri e magari non si parla di ciò che invece si recrimina in certe situazioni. Io credo che parlare di benzina mancante a ottobre sia un po' troppo. La benzina ti viene a mancare quando le energie sono totalmente esaurite, quindi se ne potrebbe parlare magari ad aprile, a marzo, ma non adesso. Adesso i calciatori vengono da una preparazione che deve cominciare a fare il suo, deve produrre dei vantaggi sul fondo sostanzialmente. Ma che manchi benzina, benzina tra tutte le energie, non penso proprio. Poi se intendesse benzina altro non credo, non lo so, ce lo spieghi, però per quanto mi riguarda benzina significa energie, carburanti. Quindi in questo momento non penso che manchi."

McTominay può rientrare nell'elenco dei convocati già a partire dalla sfida contro il Frosinone.

"Assolutamente, ma c'è bisogno del McTominay migliore, il prime, come si dice oggi, come dicono quelli bravi. Per prime si intende il McTominay che abbiamo visto nel primo anno di Napoli, che è stato sostanzialmente, ma ufficialmente, perché è stato anche dichiarato il miglior calciatore della stagione di Serie A due anni fa. Quindi c'è bisogno di quel calciatore lì che è imponente, è veramente quello sì dominante, dominante a centrocampo, ma con le sue incursioni in attacco anche in zona gol. Quindi se torna quel calciatore lì veramente è un calciatore importante. Il calciatore abbiamo invece visto l'anno scorso che si pestavano i piedi con De Bruyne all'inizio, che poi non è riuscito a prendere un po' più il suo spazio quando De Bruyne è uscito, insomma un po' affogato nelle difficoltà del Napoli l'anno scorso. E lo stiamo aspettando, certo non è mai mancato il suo apporto, non è mai stato insufficiente, però c'è bisogno del McTominay che abbiamo visto due anni fa per risollevare questo Napoli."