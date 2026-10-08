Napoli-Frosinone, Allegri pensa alla difesa a 3! Neres verso la titolarità: ultime di formazione
La difesa a tre resta una possibilità concreta per Massimiliano Allegri in vista di Napoli-Frosinone. Il tecnico azzurro potrebbe cambiare assetto alla ripresa del campionato e sarà soprattutto la rifinitura a fornire indicazioni definitive sulla formazione. Secondo Sky Sport, Sam Beukema sarà infatti l’osservato speciale: qualora dovesse indossare la pettorina nella seduta, il Napoli potrebbe schierarsi con la linea a tre, con uno tra Di Lorenzo e Politano utilizzato nei quattro di centrocampo. Il difensore olandese rappresenta dunque la variabile principale per capire quale sistema sceglierà l'allenatore toscano.
Napoli, Højlund verso una maglia da titolare: cresce Neres
Non sembrano invece esserci dubbi su Rasmus Højlund, rientrato dalla sosta per le Nazionali in buone condizioni e destinato a partire dal primo minuto contro il Frosinone. Crescono, inoltre, le quotazioni di David Neres, che nelle ultime sedute ha mostrato una condizione fisica sempre più brillante. La rifinitura sarà quindi decisiva per definire gli ultimi dettagli, soprattutto per capire se Allegri deciderà di affidarsi subito alla difesa a tre e quale sarà la collocazione di Di Lorenzo o Politano nel nuovo assetto.
NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; Neres, De Bruyne, Højlund.
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