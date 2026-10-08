Tuttonapoli Giocherà col Frosinone? Il grande dubbio legato a McTominay è un altro

Tutto su McTominay, pronto a tornare in campo. Allegri ci pensa ma ora la domanda è un'altra per il centrocampista del Napoli

Chissà se McTominay sarà convocato per la sfida con il Frosinone e se vedrà il campo, anche solo per pochi minuti. Dopo oltre un mese di stop, il centrocampista scozzese è tornato disponibile e il suo reintegro sarà graduale, con la panchina come ipotesi più plausibile. Il vero dubbio, però, riguarda il ruolo che Allegri deciderà di affidargli una volta che sarà pronto per una maglia da titolare. Nel 4-2-3-1, infatti, McTominay potrebbe agire da mediano, a protezione della difesa, oppure da trequartista, più vicino alla porta avversaria, dove ha spesso mostrato il suo istinto per l’inserimento.

E con la difesa a tre, quale posizione?

Il quesito si allarga in caso di cambio di modulo. Allegri, come noto, continua a valutare anche il ritorno al 3-4-2-1, sistema che il gruppo conosce bene dopo averlo utilizzato a lungo nella scorsa stagione. Con Antonio Conte, in questo assetto, McTominay aveva spesso agito in una posizione più centrale e avanzata, ottenendo ottimi risultati. Una soluzione che potrebbe tornare utile oggi, in un momento in cui il centrocampo è ridotto all’osso e ogni alternativa va sfruttata con attenzione. Sarà dunque la risposta fisica del giocatore, insieme alle scelte tattiche del tecnico, a indicare dove lo scozzese potrà dare il meglio. Ogni opzione resta aperta, in attesa delle prossime sedute di allenamento e della conferenza stampa di domani, quando Allegri potrebbe fornire qualche indizio in più. E sul futuro di McTominay fuori dal campo, invece, i dubbi restano.