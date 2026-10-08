Podcast Beffa Napoli, Turci: "Ko due giocatori che stavano emergendo"

Tommaso Turci, giornalista di Dazn, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Che Napoli ti aspetti di vedere contro la sorpresa di queste prime cinque in Serie A?

"Sì, diciamo che non è andata bene in questa pausa per le nazionali, Napoli e soprattutto Massimiliano Allegri sono stati molto sfortunati, ma è comunque il terzo dei giocatori che secondo me stavano emergendo molto bene. Vergara, abbiamo visto la bella partita che aveva fatto in nazionale prima di farsi male, lo stesso Favasulli, che era in crescita anche proprio a livello di consapevolezza, sicuramente i giocatori ci potevano dare qualcosa, anche nelle rotazioni. Io mi aspetto una partita molto complessa, il Frosinone ho avuto modo di vederlo da vicino più volte, e soprattutto anche la prima partita contro la Juventus, poi abbiamo visto anche come mantenga sempre questa identità e questa aggressività feroce. Ha portato avanti Alvini, in questo senso è stato molto bravo. L'identità di questa squadra è quella che è stata la squadra che ha vinto la Serie B, quindi con gli stessi protagonisti, non si è mai snaturata. E poi c'è entusiasmo, perché poi quando arrivano i risultati c'è entusiasmo, quando vai ad affrontare una squadra come Napoli, che è fatta di tanti grandi giocatori, gli stimoli vengono di conseguenza. È chiaro che Napoli deve alzare un po' il livello, indipendentemente dall'assenza, e deve anche essere molto attento in fase di non possesso, perché, come detto, il Frosinone, soprattutto davanti, ha delle armi che possono dar fastidio a dei giocatori anche abili nell'uno contro uno, e poi sulle palle inattive è una squadra veramente formidabile, ma è una cosa che si porta dietro anche della passata stagione in Serie B."

Che percezione hai avuto a vedere il Napoli sul campo in queste prime giornate?

"Ma allora, diciamo che si è partito in questa stagione, secondo me, non con il solito entusiasmo, vuoi perché magari non è stato fatto un mercato che in tanti si aspettavano, vuoi perché magari i risultati fino a questo momento non hanno accompagnato un po' la squadra, però la conoscenza di me, la piazza, il Maradona è uno stadio che ti dà delle sensazioni quando la squadra ti rigenera, quando la squadra comincia a fare i risultati, che per forza di cose fa la differenza, quindi io credo che tornerà a essere un fattore e deve tornare a essere un fattore. La squadra deve dare una mano in questo senso e quindi bisogna solitamente vincere e convincere, cioè bisogna fare divertire anche la gente, non solo quando si ha il pallone, ma anche quando non si ha il pallone, perché poi le emozioni che ti riesce a dare la tua squadra, te le riesce a dare anche quando va a difendere in maniera caparbia, con spirito di sacrificio, con spirito di squadra. Ecco, in questo senso credo che queste tre settimane siano servite un po' ad Allegri e al suo staff proprio per fare gruppo, per tornare ad essere quella squadra che quando vai ad affrontare è difficile da battere, è difficile andare a portare a casa proprio contro di loro qualcosa di grande come anche solo un punto. Però solo con i risultati ragazzi si riporta l'entusiasmo e quindi io credo che Napoli, insomma, contro il Frosinone, non possa sbagliare. In questo ciclo di un mese in cui si giocano tante partite, ci sarà anche a fine mese il turno infrasettimanale, ci saranno le Coppe Europee, la Champions League eccetera, ecco, questa partita deve essere convincente anche proprio per ridarti un po' l'entusiasmo che magari nelle ultime partite è un po' venuto a mancare."

A proposito di entusiasmo, potrebbero essere secondo te su tutti Kevin De Bruyne e Rasmus Højlund, quindi due calciatori importanti per poter far tornare, diciamo così, il sorriso, regalare magari tre punti al Napoli in questa sfida?

"Assolutamente sì, cioè devono essere loro che sono anche i giocatori tra i più rappresentativi della squadra, ma in generale di esperienza penso a Kevin De Bruyne. Ragazzi, adesso deve essere in questo momento di difficoltà un giocatore centrale dal punto di vista della leadership e dal punto di vista tecnico. Abbiamo visto che quando calciava fuori Kevin De Bruyne ancora pochi uguali non scorriceriava nel mondo e quindi deve essere con le sue giocate un fattore determinante. Poi anche il discorso proprio dell'assenza è quello che deve andare a colmare un giocatore del genere, con la sua qualità, con le sue giocate e con le sue imbucate, perché poi lui non è uno solo da gol, ma anche da assist. Il fatto che comunque anche lo stesso Højlund in nazionale si sia sbloccato, abbia ritrovato anche il feeling col gol con una certa continuità anche con la maglia della nazionale, fa ben sperare che anche lui possa essere un giocatore importante già a partire da questo weekend. Dopodiché le partite si vincono tutte insieme, non è mai il singolo che te la va a vincere e lo spirito di squadra, come dicevo prima, deve essere quello che poi dopo ti fa tornare in alto a Napoli da tutti i punti di vista, proprio anche come sensazioni. Perché se poi si sta a piangere addosso per un infortunio, per un giocatore magari importante che non c'è, perché si è fatto male in nazionale, perché le partite sono tante, sono ravvicinate, allora si entra in un brutto loop che purtroppo il Napoli, ci ricordiamo che l'anno dopo lo scudetto di Spalletti aveva già vissuto."