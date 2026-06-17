Podcast Morabito elogia Gila: "Grande colpo e farebbe crescere anche Buongiorno"

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Vincenzo Morabito, procuratore sportivo, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB. "Gila? Lotito è un personaggio totalmente fuori dagli schemi. Ed è anche dal punto di vista caratteriale molto difficile da affrontare perché è imprevedibile. Lo abbiamo visto nel passato con altre situazioni simili, vedi per esempio Pandev quando lui rifiutò 15 milioni di euro dallo Zenit e poi Pandev si trasferì a zero all’Inter, ma tante altre situazioni simili. Quando c’è un braccio di ferro, Lotito sembra quasi godere di queste situazioni, coltivato in un contesto ambientale molto particolare dove francamente credo che il personaggio sia ormai inviso non solo ai tifosi biancocelesti ma proprio in generale a tutti i tifosi del calcio perché il calcio ha bisogno di rinnovamento e non di personaggi che avvelenano in un certo senso queste situazioni. Noi ci troviamo di fronte a Gila che ha un anno di contratto, va alla scadenza, ovviamente la Lazio può legittimamente decidere di tenere Gila e quindi liberarlo a parametro zero a giugno con un calcolo economico che poi devono valutare. Non c’è dubbio, anche perché ricordiamolo, solamente metà dell’incasso eventuale va alla Lazio e l’altra metà va chiaramente poi al Real Madrid che è stato il club con cui Gila si è formato in passato."

Vale la pena secondo te per il Napoli spendere anche tanto per lui?

"Gila quest’anno ma già in passato ha dimostrato di essere uno dei più forti difensori centrali del campionato italiano, sicuramente è un giocatore che darebbe qualcosa in più, magari farebbe crescere anche Buongiorno, come è successo nella Lazio perché Romagnoli è arrivato alla Lazio in una fase un po’ in discesa dal punto di vista della carriera, poi però si è comunque ripreso. Ma guardate lo stesso Provstgaard, il danese, quanto è cresciuto con Gila vicino, quindi è sicuramente un profilo molto adatto a una piazza come Napoli, è sanguigno, ha carattere, ha voglia, personalità, quindi c’è tutto. Oltretutto ha lavorato con Sarri che sappiamo essere molto meticoloso, molto pignolo sulla fase difensiva, quindi da questo punto di vista sarebbe un grandissimo acquisto per il Napoli. C’è da dire che forse la trattativa la farei fare al mio amico fraterno Rino Gattuso, perché probabilmente si potrebbe fare tutto seduti al tavolo e magari con una contropartita tecnica per la Lazio, perché nel Napoli c’è sicuramente da pescare qualcosa che in questo momento magari non è utile ad Allegri, ma può essere utile ad esempio a Gattuso."