Adani tuona: "A chi ha detto 'De Bruyne problema del Napoli': vi dovete vergognare!"

Lele Adani critica la scelta di arretrare De Bruyne davanti alla difesa e difende il talento del belga, esaltando la prestazione contro l'Italia.

Lele Adani, nel corso del podcast Viva el Futbol, ha duramente criticato la gestione tattica di Kevin De Bruyne nel Napoli di Massimiliano Allegri. L'ex difensore ha esaltato la prestazione del centrocampista belga contro l'Italia, sottolineando la sua capacità di fare la differenza tra le linee, e ha contestato la scelta di impiegarlo davanti alla difesa, presentata a suo giudizio come una grande innovazione tattica. Adani ha inoltre difeso il calciatore dalle critiche ricevute, ricordando il lavoro svolto da Antonio Conte per valorizzarlo nella passata stagione.

Adani: "Si è raccontato De Bruyne davanti alla difesa come un'invenzione di Steve Jobs!"

"Ma perché si è voluto raccontare, come quando Steve Jobs ha inventato l'iPhone, che mettere davanti alla difesa De Bruyne era lo sbarco sulla Luna, cioè l'invenzione del secolo? Perché si è voluto? A me non è dispiaciuto tra le linee, no? Non ha giocato malino ieri tra le linee, cioè in quello che fa da vent'anni! Non perché tu non lo possa mettere lì per esigenza e anche per condivisione, ma si è voluto far passare come una genialata. Ripeto, l'iPod, tutte le invenzioni che aveva fatto Steve Jobs con Apple, mettere De Bruyne davanti alla difesa come chissà che genialata.

Ma voi avete visto che fottuta partita ha fatto Kevin De Bruyne ieri tra la linea di centrocampo e di difesa dell'Italia? Ma avete visto con che qualità, pulizia, anticipazione? Anche all'andata. Noi venivamo da una partita con super autostima e lui ci ha spezzato il blocco nettamente, solo con uno smarcamento, con un controllo orientato, con una corsa fatta giusta, con una distribuzione pulita, conclusioni di destro, di sinistro. Ha addirittura dribblato alla Ronaldinho sulla linea di fondo, con quella giocata a fine primo tempo, cercando di far passare il pallone sotto le gambe di Donnarumma. Un'arte calcistica tra le linee che imbarazza".

Adani: "Chi ha detto che De Bruyne è un problema per il Napoli dovrebbe vergognarsi"

"Vergognarsi a volte è una cosa che può diventare anche nobile. Mi imbarazzo, mi vergogno, ritraggo e mi rimetto in carreggiata. Ma di De Bruyne è stato detto che era un fallimento il suo arrivo a Napoli. Chi lo ha detto dovrebbe imbarazzarsi, dovrebbe provare imbarazzo per il calcio, per De Bruyne innanzitutto, ma soprattutto per la sua storia. Io che seguo il calcio da vent'anni, se dico una cosa così, cioè che De Bruyne è un problema per il Napoli, dico: 'Cazzo, ho proprio sbagliato tutto'. Mi sentirei fallito, direi: 'Ho fallito nel mio studio del calcio, nel mio divulgare calcio', perché dico una cosa che va controcorrente rispetto alla natura e al dono del calcio stesso. Ma come un problema? Io posso, e questa è un'altra cosa staccata dal calcio, dire: 'Kevin De Bruyne, sei felice? Come posso venirti incontro per renderti felice? Cosa devi fare per creare una connessione valoriale all'interno dello spogliatoio e dentro il campo da calcio?'".

Adani ricorda Conte: "Aveva cambiato il modo di attaccare e difendere per far giocare tutti e quattro"

"Chi l'ha fatto questo? Antonio Conte, che appena arrivato ha detto: 'Ho quattro giocatori, mi devo inventare delle rotazioni per farli giocare tutti e quattro'. Ovviamente Lobotka, Anguissa, McTominay e Kevin De Bruyne. Allora attacchiamo in un modo e difendiamo in un altro. De Bruyne costruisce e quando pressa sta in avanti, la rincorsa a chiudere la linea in mezzo al campo la fa McTominay, perché ha più gambe, è più giovane. Cambio il modo di attaccare e difendere per far giocare tutti e quattro. Gioco con un esterno offensivo in meno per fare un quadrilatero in mezzo al campo, lasciando spazio al terzino per prendere la linea laterale. Questo aveva fatto. In quella situazione poi De Bruyne si è anche rotto, però come chiude il Napoli il primo anno di De Bruyne? Secondo in classifica e vincitore di un trofeo".