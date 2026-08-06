Sondaggio per Koopmeiners! Tmw: la Juve apre al prestito con obbligo, le cifre

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Il Napoli guarda anche in casa Juventus per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club azzurro ha effettuato nelle scorse ore un sondaggio per Teun Koopmeiners, centrocampista olandese che potrebbe lasciare Torino in questa finestra di mercato. La Juventus, infatti, è disposta ad ascoltare offerte per l'ex Atalanta, soprattutto se dovessero arrivare proposte a titolo definitivo vicine al valore residuo del cartellino.

La Juve valuta la cessione di Koopmeiners: possibile anche un prestito con obbligo

Acquistato due estati fa dall'Atalanta per 54,7 milioni di euro, più altri 6 milioni di bonus, Koopmeiners ha oggi un valore residuo a bilancio di circa 33 milioni di euro. Una proposta intorno a quella cifra potrebbe essere presa in seria considerazione dalla Juventus, anche alla luce della crescita di Douglas Luiz e dell'assenza di offerte per Khephren Thuram. Dopo due stagioni al di sotto delle aspettative, il futuro dell'olandese resta tutto da scrivere: oltre alla cessione a titolo definitivo, i bianconeri potrebbero valutare anche un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il Napoli, intanto, resta alla finestra e ha iniziato a raccogliere informazioni sul giocatore.