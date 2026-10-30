Italiano vuota il sacco: "Napoli? Si fanno delle scelte! Tra me e ADL un amore platonico"

Italiano torna sui contatti con il Napoli e sul rapporto con Aurelio De Laurentiis. Poi il ricordo di Diego Armando Maradona nel giorno del compleanno.

Vincenzo Italiano torna a parlare del Napoli e dei retroscena della scorsa estate, quando il suo nome era stato accostato alla panchina azzurra. L'attuale allenatore del Besiktas racconta il particolare rapporto a distanza con Aurelio De Laurentiis, spiegando come anche questa volta non si sia arrivati a un vero e proprio contatto tra le parti.

Italiano: "Ora sogno di vincere uno scudetto con il Besiktas"

Ospite della ventiduesima puntata di Sky Calcio Unplugged, podcast condotto da Fayna con Stefano Borghi e Gianluca Di Marzio, Italiano ha raccontato: "Tra me e De Laurentiis c'è un amore platonico che forse è destinato a rimanere tale, non si riesce ad avere un contatto vero e proprio. Sono contento della stima che ha nei miei confronti e che ha sempre avuto ma alla fine si fanno delle scelte. Loro hanno intrapreso un percorso, io un altro. Ora sogno di vincere uno scudetto con il Besiktas". Nel giorno del compleanno di Diego Armando Maradona, Italiano ha ricordato anche il legame con il fuoriclasse argentino e gli anni vissuti a Napoli: "Negli anni di Napoli son cresciuto con Maradona che ha spinto la squadra e che ha vinto il Mondiale in Messico, mi sono innamorato di tutto ciò che faceva in campo. In ufficio ho due foto due che non devono mai mancare".