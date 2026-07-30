Podcast Napoli su Tiago Gabriel, Tmw: il Lecce spara alto e bisogna prima cedere

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Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, parla della situazione Tiago Gabriel e predica pazienza per il calciomercato del Napoli.

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Tiago Gabriel? Quelle sono situazioni che infatti devono essere valutate. Ora non c'è questa furia in questo momento, però sicuramente è una situazione che va valutata. Ora Tiago Gabriel mi sembra un'operazione estremamente costosa, perché non pensiate che il Lecce chieda pochi soldi per andare a prendere Tiago Gabriel. Quindi per me il Napoli lì dovrà fare delle valutazioni su quanto può spendere, su quanto vuole spendere, perché non è una questione solamente di trovare un giocatore simile, significa anche capire quanto si può spendere per andare a fare certi tipi di operazioni.

Secondo me è molto interessante capire come andranno a finire le cose là davanti, perché appunto c'è il discorso di Lang, c'è il discorso di Lucca, c'è il discorso di Lukaku. La situazione è ancora tutta in evoluzione. Per esempio mi sembra di poter dire che Dodò sia difficile oggi, che possa rappresentare un'opportunità per il Napoli, anche perché poi la Fiorentina chiede 15 milioni. Oggi è una fase così, bisogna avere un attimo di pazienza, perché vedrete che appena parte un giro di attaccanti o di situazioni, si sbloccano anche le altre. Però il Napoli, ribadisco, ha una rosa molto forte, quindi non è che il Napoli deve essere ricostruito.

Il Napoli può essere in certe parti abbellito ad immagine e somiglianza di Allegri, ma Conte in due anni ha fatto sì che venissero un sacco di giocatori forti in questa squadra, con ingaggi anche che non aveva mai avuto il Napoli, in parte De Bruyne, in parte Lukaku stesso. Non è che gli ha lasciato in eredità una squadra senza qualità, cioè una squadra con tanta qualità, magari forse anche con troppa, nel senso che ci sono dei giocatori che magari non sono poi così tanto funzionali e dovranno essere ceduti. Ma il Napoli oggi come oggi rimane sempre una delle favorite per vincere lo Scudetto. Non c'è dubbio."