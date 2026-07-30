Favasuli subito dopo il centrale? Doppio colpo pronto, ma prima le cessioni

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Il difensore centrale resta la priorità assoluta del Napoli, ma il mercato in entrata è destinato ad accendersi presto anche in altri reparti. Per la fascia destra il nome in cima alla lista continua a essere quello di Costantino Favasuli, esterno classe 2004 reduce dall'esperienza al Catanzaro. Il suo profilo piace per qualità e prospettiva, oltre a garantire lo status di Under. L'intesa tra le parti potrebbe essere raggiunta in qualsiasi momento, ma al momento il club azzurro ha deciso di attendere, concentrando le proprie energie sulle operazioni in uscita.

Favasuli e Zeballos restano obiettivi concreti

Lo stesso scenario riguarda anche Exequiel Zeballos. Il Napoli ha già trovato da tempo un accordo totale con l'attaccante argentino, mentre con il Boca Juniors l'intesa è ormai vicinissima. L'operazione potrebbe chiudersi sulla base di una cifra compresa tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Anche in questo caso, però, prima di affondare il colpo definitivo il club partenopeo punta a sfoltire la rosa attraverso alcune cessioni, così da liberare spazio e risorse per completare gli innesti programmati. Una volta definito questo passaggio, le trattative per Favasuli e Zeballos potrebbero entrare rapidamente nella fase conclusiva. Lo si legge sul Cds oggi in edicola.