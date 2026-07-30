Podcast Sparnelli: "Il mercato va giudicato alla fine. Allegri preferisce Marianucci a Rafa Marin"

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Massimo Sparnelli analizza il mercato del Napoli, il possibile undici titolare e promuove la scelta di Roberto Mancini in Nazionale.

Massimo Spanrelli, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, commentando la scelta di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico della Nazionale, le strategie di mercato del Napoli e le possibili scelte di Massimiliano Allegri in vista dell'esordio in campionato.

Che giudizio dai sul ritorno di Roberto Mancini alla guida della Nazionale?

"Sinceramente la scelta di Pirlo mi aveva lasciato tantissimi dubbi. È un allenatore che, finora, non ha quasi mai fatto bene. Qui si è assistito a un gioco di potere: il calcio sta diventando sempre più influenzato da queste dinamiche. Mancini, invece, ha già dimostrato il suo valore con la Nazionale. Ha costruito un ciclo straordinario e deteneva il record di risultati utili consecutivi prima che fosse superato dalla Spagna. Da questo punto di vista sono ottimista, anche se tutta la vicenda, tra nomine e dimissioni, non ha dato una bella immagine del nostro calcio."

Come vedi la griglia di partenza della prossima Serie A?

"Oggi metto davanti Inter e Como, che considero una realtà molto interessante. Subito dietro la Roma, poi Napoli, Juventus e Milan. Però è una classifica provvisoria, perché tutto dipenderà dal mercato."

Ti aspetti un finale di mercato importante per il Napoli?

"Sì, e condivido la strategia della società. L'anno scorso, per accontentare Conte, il Napoli ha speso in fretta e, secondo me, non sempre nel modo migliore. Io faccio sempre un esempio: mio suocero andava in pescheria poco prima della chiusura e riusciva sempre a fare gli affari migliori. Credo che il Napoli stia aspettando proprio il momento giusto per cogliere le occasioni migliori. Solo alla fine del mercato potremo dare un giudizio definitivo sulla rosa."

Quale potrebbe essere oggi l'undici titolare contro il Genoa?

"È ancora presto per dirlo, anche perché il mercato resterà aperto oltre le prime giornate. Con la rosa attuale immagino Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani e Olivera in difesa, poi Lobotka, Anguissa e Vergara a centrocampo, con Højlund davanti. Su Neres ho qualche dubbio perché credo possa partire. La formazione, al momento, assomiglia molto a quella vista contro la Carrarese."

Ci sono altri dubbi nelle gerarchie di Allegri?

"Ho la sensazione che Allegri preferisca Marianucci a Rafa Marin. Mi sembra più adatto al suo modo di interpretare il ruolo. In ogni caso è ancora presto: credo che dopo il ritiro di Castel di Sangro avremo indicazioni molto più precise sulle scelte definitive."