Allegri 'scopre' il suo Rabiot al Napoli: c'è già l'indizio tattico

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Massimiliano Allegri si prepara a scoprire Scott McTominay, il centrocampista che potrebbe diventare il suo nuovo riferimento al Napoli. Un giocatore dalle caratteristiche simili a quelle che il tecnico aveva valorizzato in passato con Adrien Rabiot: fisicità, inserimenti, capacità di incidere negli ultimi metri e trovare gol pesanti nei momenti decisivi. Lo scozzese sarà in campo da domani a Castel di Sangro, dove inizierà la seconda parte del ritiro estivo insieme al resto della squadra. Lo scrive il Cds oggi in edicola.

McTominay pronto alla nuova era tattica di Allegri

Dopo aver saltato la prima fase di preparazione a Dimaro per le vacanze successive al Mondiale, McTominay è pronto a entrare nel vivo del lavoro con il nuovo allenatore. Il passaggio al calcio di Allegri non dovrebbe rappresentare una rivoluzione per il centrocampista, visto che il 4-3-3 del tecnico azzurro potrebbe esaltarne le qualità. La posizione ideale resta quella di mezzala sinistra, il ruolo in cui lo scozzese si esprime meglio e che rappresenta la sua zona preferita del campo. Allegri punta sulle sue doti per aggiungere forza, equilibrio e capacità di inserimento a un Napoli ambizioso.