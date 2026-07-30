Tutto su Badiashile per la difesa: attesa per l'accordo definitivo col Chelsea

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Il Napoli accelera per arrivare a Benoît Badiashile. Il difensore francese del Chelsea, 25 anni, ha già manifestato la propria disponibilità a trasferirsi in azzurro e il club partenopeo sta lavorando con il suo entourage per definire l'intesa economica. I contatti tra le parti proseguono con fiducia e, al momento, la distanza appare minima, alimentando l'ottimismo sulla possibilità di raggiungere rapidamente un accordo personale. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Ora il nodo è il Chelsea

Una volta definiti gli ultimi dettagli con il giocatore, l'attenzione si sposterà sul confronto con il Chelsea. Il Napoli punta a ottenere il via libera per un'operazione in prestito, formula ritenuta la più adatta per portare il centrale in Italia. La trattativa tra i due club entrerà quindi nella fase decisiva, con i dirigenti azzurri intenzionati a trovare la soluzione giusta per convincere i Blues. L'obiettivo è arrivare alla fumata bianca nel più breve tempo possibile, così da consegnare ad Antonio Conte un rinforzo di spessore per il reparto arretrato. I prossimi giorni saranno determinanti per capire se il pressing del Napoli riuscirà a trasformarsi in un accordo definitivo.