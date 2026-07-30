Favasuli-Napoli, l'agente frena: "Piace tanto, ma per ora non c'è trattativa! Ha molte richieste..."

vedi letture

Si dice che Costantino Favasuli abbia già un accordo di massima per trasferirsi dal Catanzaro al Napoli, ma l'agente Mario Giuffredi frena.

Il futuro di Costantino Favasuli potrebbe incrociarsi con quello del Napoli. A confermarlo è il suo agente Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. "È un giocatore che merita di restare nel giro della Nazionale, è giovane e ha dimostrato il suo valore. In lui rivedo, con caratteristiche diverse, il Di Lorenzo di quando arrivò a Napoli. Può essere un giocatore importante, il nuovo che avanza in quel ruolo. Andrà via da Catanzaro e ha diverse richieste in Serie A", ha dichiarato il procuratore.

Favasuli al Napoli? Le parole dell'agente

Giuffredi ha poi parlato del gradimento del club azzurro nei confronti del suo assistito, lasciando aperta la porta a un possibile sviluppo di mercato: "Vedremo se in Nazionale ci andrà con la maglia del Napoli o di un'altra squadra", ha scherzato. Poi la conferma: "A Manna piace tantissimo e lo stima, posso dire che piace certamente al Napoli. In questo momento sarebbe un matrimonio giusto quello tra Napoli e Favasuli, ma ad oggi non c'è ancora una trattativa. Poi magari le cose cambiano e vedremo".