Radio TN Il Napoli valuta il cambio tra i pali: il rebus portiere divide gli opinionisti di PassioNapoli

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PassioNapoli su RTN: Meret, Milinkovic e il possibile arrivo di Vicario

Durante PassioNapoli, trasmissione in onda il lunedì ed il giovedì dalle 17 alle 18 su Radio Tutto Napoli, si discute della possibilità del cambio portiere per il Napoli, con Guglielmo Vicario possibile new entry:

Guido Gaglione esprime il suo parere a riguardo: "Ho l'impressione che Alex Meret non sia nella situazione psicologica ideale per rimanere. Qualora mi sbagliassi, terrei lui. Sempre. Ma se non l'avesse cederei sia lui che Milinkovic Savic che, però, è di più difficile collocazione. L’è Torino è un portiere spettacolare ed utile in determinate occasioni, ma non credo sia un portiere decisivo".

Francesco Izzo rincara la dose: "Inoltre si continua ad esaltarlo per i lanci lunghi, ma non sono quelli che caratterizzano un portiere valido con il gioco podalico. Butez, Reina ed anche Onana avevano caratteristiche nettamente più decisive, che mettevano seriamente in difficoltà le squadre avversarie"

Nicola Luongo: "Milinkovic Savic è un portiere che fa errori banali e ripetuti per quanto concerne la tecnica del portiere. E non sono errori ammissibili per un portiere pagato tanto. Il lancio lungo – poi - non è abbinabile ad un portiere coraggioso. Quel tipo di giocata è la meno rischiosa in assoluto perchè se sbagli la palla va in fallo laterale o la beccano gli avversari. Ben diversi sono i passaggi medi, quelli che vanno a bucare due linee di passaggio, rischiando in modo importante. Alex è stato criticato molte volte per aver sbagliato uno di questi passaggi, ma lui ci prova e come tutti i portieri ogni tanto sbaglia. Ma ci prova. E con risultati nettamente superiori al serbo che non figura nemmeno nella TOP 10 dei portieri di serie A per precisione passaggi".