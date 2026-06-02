Podcast Ordine: "Allegri vuole Rabiot, hanno gran rapporto! Sulla risoluzione col Milan..."

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Franco Ordine, giornalista, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno.

Franco Ordine, giornalista, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "Allegri-Milan? Non sta succedendo nulla di particolare o di drammatico. Semplicemente si deve chiudere la trattativa per la risoluzione consensuale del contratto con il Milan. È una normale trattativa economica: il Milan prova a risparmiare qualcosa sulla buonuscita, sapendo che Allegri ha già un accordo con il Napoli, mentre Allegri non arretra di un centimetro perché sa che anche al Milan conviene chiudere la pratica piuttosto che trascinarsela avanti. Si tratta soltanto di definire le cifre”.

A Napoli molti tifosi stanno contestando questa scelta. Che allenatore troverebbe il Napoli?

“Credo che molti tifosi siano vittime di un dibattito ideologico che accompagna Allegri da anni. Però la sua carriera parla per lui e ci sono due aspetti che considero particolarmente importanti per il Napoli. Il primo è che Allegri eredita una squadra allenata da Conte, quindi una squadra che ha già assimilato una forte cultura del lavoro. Questo è sempre un vantaggio. Il secondo riguarda un problema che Conte ha avuto quest'anno: il mancato inserimento del nuovo gruppo rispetto al blocco storico che aveva vinto lo Scudetto. Ecco, questa è probabilmente la qualità migliore di Allegri”.

In che senso?

“Allegri ha sempre dimostrato di saper gestire gruppi complessi e di saper integrare nuovi calciatori all'interno di uno spogliatoio già consolidato. Se guardiamo la sua esperienza alla Juventus, ha raccolto l'eredità di Conte e ha ottenuto risultati straordinari, arrivando fino alle finali di Champions League. Da questo punto di vista può rappresentare una garanzia”.

Un ultimo nome in chiave mercato: Adrien Rabiot potrebbe seguire Allegri a Napoli?

“Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, che sicuramente ha un rapporto speciale con Allegri e gradirebbe ritrovarlo. Però bisogna considerare anche la disponibilità economica del Napoli e le eventuali uscite. Credo che questa operazione possa essere legata soprattutto al futuro di Anguissa. Se dovesse partire il camerunese, allora si potrebbero aprire scenari diversi. Attenzione però anche alla posizione di Kevin De Bruyne, che può incidere sulle strategie del centrocampo”.