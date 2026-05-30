Podcast Prep. portieri Caprai: "Allegri fa blocco medio-basso, ecco cosa cambia per Meret o Milinkovic"

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Riccardo Caprai, analista di Goalkeepermania e allenatore dei portieri, è intervenuto su Radio Tutto Napoli.

Riccardo Caprai, analista di Goalkeepermania e allenatore dei portieri, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "Quest'anno Meret e Milinkovic-Savic hanno lavorato dietro una linea difensiva molto alta, coprendo tanto spazio alle spalle dei difensori. Con un eventuale blocco medio-basso tipico delle squadre di Allegri si troverebbero invece a operare più vicini alla porta. Questo può rappresentare un vantaggio per Milinkovic-Savic, che non ha nella copertura degli spazi una delle sue caratteristiche migliori. Per quanto riguarda i cross, però, ci sarà sicuramente da lavorare: i dati sulle uscite alte di Milinkovic-Savic non sono stati particolarmente positivi e il nuovo contesto richiederebbe un adattamento importante”.

Ti aspetti richieste specifiche sul mercato per la porta?

“Onestamente no. Allegri non è mai stato un allenatore che ha preteso rivoluzioni in quel ruolo. Parte da una base molto importante con due portieri di assoluto livello e credo che lavorerà con quelli che ha a disposizione. Molto dipenderà dal sistema difensivo che sceglierà e da eventuali movimenti di mercato, ma al momento non immagino richieste particolari”.

Nel tuo articolo hai evidenziato il dato dei 570 cross concessi dal Milan. È un numero che deve preoccupare?

“I dati vanno sempre contestualizzati. Sicuramente è un numero elevato, soprattutto se confrontato con quello delle altre squadre di vertice. Però bisogna capire perché siano stati concessi così tanti cross. Potrebbe essere dipeso da difficoltà sulle corsie esterne oppure da una precisa scelta tattica, finalizzata a proteggere maggiormente l'area di rigore con tanti uomini. Anche Maignan è un portiere che non ama particolarmente uscire sui cross, quindi ci sono diversi fattori da valutare. I numeri servono a supportare l'analisi, non a sostituirla”.