Podcast Pavarese: "Rigore Hojlund? Blackout generale, fermiamoci qui..."

vedi letture

Luigi Pavarese, ex dirigente del Napoli, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

Napoli col Chelsea reduce dalla partita con la Juventus.

Io sinceramente tutta questa stanchezza non l’ho vista. Domenica siamo stati puniti per due disattenzioni che ci sono costate care. Fino all’errore che ha portato al raddoppio della Juventus, il Napoli stava facendo bene anche dal punto di vista tattico.

È vero però che il Napoli non ha mai tirato in porta.

È vero, ma bisogna analizzare il contesto. Su quel fallo su Højlund, probabilmente, se avessimo attaccato l’area con tre uomini e non con due, la sommatoria degli interventi avrebbe potuto portare al rigore. Non è arrivato, ma non è una situazione così semplice come sembra.

A proposito di Juve-Napoli, ieri è emerso che l’arbitro Mariani non aveva visto la trattenuta di Bremer. Questo alimenta ulteriori polemiche.

Probabilmente c’è stato un blackout generale. Se non l’ha visto nemmeno al VAR, vuol dire che qualcosa è mancato. Ma fermiamoci qui.

Da operatore di mercato: Conte ha bocciato il mercato del Napoli, visto che anche questa sera Beukema e Gutiérrez partiranno dalla panchina?

No, non parlerei di bocciatura. Noi non vediamo la quotidianità. Probabilmente alcuni giocatori non hanno ancora ritrovato la migliore condizione fisica, come Beukema che viene anche da un infortunio. Gutiérrez non ha mai avuto vera continuità. Detto questo, ora bisogna concentrarsi solo sulla partita: è fondamentale per il futuro sportivo del Napoli ma anche per quello economico. È una responsabilità in più per i giocatori. Stasera servono determinazione, concentrazione e i tre punti.