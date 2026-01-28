Marianucci-Ambrosino, Tuttosport: "Si allenano da soli e non si spogliano con la squadra"

vedi letture

Che fine hanno fatto Marianucci e Ambrosino? Perché non erano a Torino per la gara contro la Juventus? La risposta arriva dal quotidiano Tuttosport oggi in edicola.

"Il Napoli ha un'intera formazione che non può schierare. La squadra di Conte arriva alla sfida di questa sera contro il Chelsea, ultima e decisiva giornata della League Phase di Champions, con ben dodici indisponibili: sette infortunati (Milinkovic-Savic, Rrahmani, Gilmour, Anguissa, De Bruyne, Neres e Politano), tre esclusi dalla lista Uefa (Marianucci, Mazzocchi e Giovane) e infine Ambrosino, attualmente fuori rosa. Lui e Marianucci si allenano da soli e non si spogliano con il resto della squadra".