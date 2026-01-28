Marianucci-Ambrosino, Tuttosport: "Si allenano da soli e non si spogliano con la squadra"
TuttoNapoli.net
Che fine hanno fatto Marianucci e Ambrosino? Perché non erano a Torino per la gara contro la Juventus? La risposta arriva dal quotidiano Tuttosport oggi in edicola.
"Il Napoli ha un'intera formazione che non può schierare. La squadra di Conte arriva alla sfida di questa sera contro il Chelsea, ultima e decisiva giornata della League Phase di Champions, con ben dodici indisponibili: sette infortunati (Milinkovic-Savic, Rrahmani, Gilmour, Anguissa, De Bruyne, Neres e Politano), tre esclusi dalla lista Uefa (Marianucci, Mazzocchi e Giovane) e infine Ambrosino, attualmente fuori rosa. Lui e Marianucci si allenano da soli e non si spogliano con il resto della squadra".
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina LiveConte in conferenza: "Spalletti porti rispetto, non deve permettersi! Senza Neres non c'è creatività. Peccato per Copenaghen. Sul Chelsea e gli infortuni..." di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
28 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
In primo piano
Lobotka esalta Conte: "Estate durissima, ma quanto sono cresciuto! Su McT, Hojlund e lo Scudetto..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la balla spaziale di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di Conte e il dubbio su Vergara
Antonio NotoTuttonapoliMilinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve
Fabio TarantinoPodcastSindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com