Podcast Retroscena Cavani, l'ex agente: "Era fatta con l'Inter! Vi svelo cosa accadde..."

Claudio Anellucci, ex procuratore di Edinson Cavani, è intervenuto nel corso di "Difendo la città" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "La trattativa parte da lontano, da una chiacchierata assolutamente informale che io mi faccio su Roma ad una cena con il figlio del presidente De Laurentiis. Gli dissi: 'È inutile che andate a cercare in giro Maria per Roma, ve lo do io', lui mi chiese chi fosse e io gli dissi che avevo portato Edinson Cavani al Palermo. 'Parla con tuo padre e fallo prendere', gli dissi, e poi finisce lì la cosa. Dopo qualche settimana per puro caso mi incontro con l'allora responsabile scouting Maurizio Micheli e chiacchieriamo: c'è un passaggio, cioè che noi avevamo fatto quasi tutto con l'Inter. Avevamo fatto tutto, avevamo incontrato Mourinho, lo staff e avevamo già definito tutto con l'Inter. Ci eravamo dati la mano e aspettavamo i contratti.

Da lì a 15 giorni il direttore dell'Inter sparisce, non mi dà più nessun tipo di informazione e quindi noi ci sentiamo liberi. Da lì a qualche giorno passa qualche incontro con Maurizio Micheli, arriva la telefonata di De Laurentiis e noi chiudiamo l'operazione con Mazzarri, che chiedeva il ragazzo a tutta voce. In una giornata, di mattina, che io salgo sul treno per andare a Milano, il Corriere dello Sport dà la notizia di Cavani al Napoli. Lì mi chiama il direttore dell'Inter dicendo: 'Sei stato scontento', veramente io gli avevo mandato 20 e-mail in 15 giorni. Scelta migliore non potevo fare. Mi sento ancora con Cavani, io credo che senza nessun tipo di dubbio che è uno dei giocatori più forti che è transitato in Italia negli ultimi 20 anni. Ci sono giocatori e calciatori, che sono due cose diverse: lui era un giocatore immenso. Lui a livello umano è una persona che difficilmente trovi oggi tra questi signori che pensano di giocare a calcio".

Negli anni c'è mai stata una possibilità del ritorno di Cavani al Napoli? "Assolutamente no".