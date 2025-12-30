Bazzani: "Hojlund, che crescita! Ora è pericoloso affrontare il Napoli nei duelli"

L'ex calciatore e oggi commentatore tv Fabio Bazzani, intervenuto ai microfoni di DAZN durante la trasmissione '4-3-2-1', si è soffermato su Rasmus Hojlund, MVP di Cremonese-Napoli 0-2: "Hojlund ha avuto una crescita esponenziale, adesso gioca con una consapevolezza importante. Ma ha arricchito il bagaglio, il fatto adesso di essere un giocatore che spalle alla porta è un riferimento; la profondità la aveva già.

E questo cosa comporta? Comporta che il Napoli è pericoloso da affrontare, perché oggi le squadre ti vengono a prendere, vanno ai duelli, e Hojlund spesso si trova in uno-contro-uno. Lo abbiamo visto in Supercoppa: ha spaccato le partite. E cosa fai, rimani basso? Sa giocare anche spalle alla porta adesso, dentro l'area fa il colpo. E quindi diventa un giocatore difficilmente controllabile su una squadra come il Napoli che sa proporre anche altre frecce. Mancava questo step di riuscire a completarsi e ora l'ha fatto. Due gol di destro? Questa è ancora un'arma in più, significa che il piede debole tanto debole non è".