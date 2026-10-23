Podcast Da Roma: "Gasp ha un solo dubbio di formazione. Ecco dove il Napoli può soffrire..."

Iacopo Mirabella presenta Napoli-Roma, analizza i dubbi di formazione di Gasperini e il ritorno di Malen dopo la squalifica

Iacopo Mirabella, giornalista al seguito della Roma, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, ha fatto il punto sulle ultime di formazione dei giallorossi in vista della sfida contro il Napoli, soffermandosi soprattutto sulle condizioni di Bryan Cristante e sulle numerose assenze. Nel corso dell'intervista ha analizzato anche il ritorno di Donyell Malen dopo la squalifica, il suo rendimento e la crescita di Matías Soulé. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quali sono i principali dubbi di formazione della Roma in vista della sfida contro il Napoli?

"L'unico dubbio riguarda la mediana. Cristante è già tornato ad allenarsi in gruppo prima della sosta, era convocato in panchina e sta recuperando al meglio la sua condizione fisica. Quindi è da capire se Cristante intanto possa partire dal primo minuto e se abbia 90 minuti nelle gambe".

Nel caso, al posto di chi giocherebbe Cristante?

"Questa è una bella domanda, nel senso che De Roon e Pisilli hanno giocato molto bene queste partite, hanno fatto molto bene. Forse lo metterei insieme a Pisilli, che è sicuramente più dinamico, dà più passo, più corsa, più inserimenti. Quindi magari il centrocampo del Napoli potrebbe soffrire un pochino questo aspetto da parte di Pisilli. De Roon e Cristante, almeno sulla carta, sarebbero comunque una mediana un pochino troppo statica. Lì davanti, come sappiamo, Dybala non c'è, Pellegrini sarà fuori circa due mesi. Quindi davanti andremo con l'uno-due, se il Napoli si schiererà con la difesa a quattro, con Moura alle spalle di Soulé e Malen, oppure il due-uno, se il Napoli si schiererà con la difesa a tre, con Soulé e Moura alle spalle di Malen. Si palesava anche un'eventuale ipotesi con Pisilli sulla trequarti, però vige sempre lo stesso discorso, il fatto di non impiegare tutti e tre i centrocampisti a disposizione dal primo minuto".

Malen torna dopo la squalifica e potrebbe affrontare una difesa del Napoli rimaneggiata, con Rrahmani in dubbio. Che giocatore ritroverà la Roma?

"Ritroviamo il Malen che abbiamo visto anche contro lo Slovan Bratislava. Al di là del livello dell'avversario, Malen è quel giocatore imprevedibile che si accende da un momento all'altro. È quel giocatore che da gennaio dell'anno scorso sta sicuramente facendo la differenza nel reparto offensivo della Roma, non solo per i gol segnati, che per una punta sono fondamentali, però proprio per la pericolosità che ha Donyell Malen, perché qualsiasi pallone toccato dall'olandese veramente può trasformarsi in gol. È un Malen diverso, dovuto all'assenza di Dybala purtroppo, perché determinate giocate le capivano solo loro due, si trovavano in un modo particolare, abbastanza magico, lasciatemi passare questo termine. Però naturalmente deve trovare anche le giuste misure con Soulé e Moura. Per quanto riguarda Moura è una grande occasione, soprattutto nel giocare in un reparto offensivo con Malen che sta assolutamente facendo la differenza e Soulé che in questo momento forse è il giocatore più in forma della Roma. Soulé è cambiato molto rispetto alla passata stagione, è diventato un giocatore sicuramente molto più sicuro di se stesso, molto più decisivo nelle giocate. Non ha cambiato il suo stile di gioco perché rimane sempre quel dribblomane, quel giocatore che punta l'uomo, cerca di andare sul fondo, di puntare la porta, però è molto più concreto rispetto alla passata stagione. Si vedono sicuramente passi in avanti fatti dall'argentino. Per quanto riguarda Malen, ricordiamo che l'anno scorso la seconda doppietta in maglia giallorossa è stata proprio a Napoli: primo gol su assist di Zaragoza e secondo su rigore".