Radio TN Schira: "Napoli-Mainoo, per ora lo United non apre. Atta? Ecco richiesta dell'Udinese"

Nel corso di 'Pausa Caffè' sulle frequenze di Radio TuttoNapoli nel corso di 'Pausa Caffé', Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato del mercato del Napoli offrendo dettagli su due potenziali acquisti come Kobbie Mainoo dello United e Arthur Atta dell'Udinese: "Io aspetto sicuramente un centrocampista, se non due, poi bisognerà capire anche come andrà il recupero degli infortunati. Quello è il reparto e la zona nevralgica dove Napoli deve intervenire, poi se dovesse capitare un'occasione magari il vice Di Lorenzo, che era già stato cercato in estate e poi non preso. Ricorderete la telenovela Juanlu Sanchez. Però ho la sensazione che la priorità salute sia un centrocampista, ovviamente se non ci sono delle uscite devi prendere un Under, cioè un giocatore nato dopo il primo gennaio 2003 per non occupare posto in lista. Un Under che potrebbe essere Kobbie Mainoo dello United. Il giocatore è scontento, in questo momento vorrebbe giocare di più, lo United però non vuole venderlo, non vuole fare l'errore che ha fatto con McTominay per regalare o comunque vendere a cifre abbordabili un giocatore che poi si rivelerà strepitoso. Quindi il Napoli sta cercando di capire se effettivamente il giocatore esce, perché il giocatore è scontento, ma il Napoli e che si è interessato non ha ancora avuto l'apertura dello United, perché Amorim lo fa giocare sempre. E’ vero che uno dirà e ma il quarto-quinto cambio e gioca pochi minuti, come contro il Crystal Palace, però lo mette sempre. Quindi bisogna capire se poi il tecnico portoghese aprirà a questa partenza, però chiaramente oggi è il giocatore che piace di più, convince di più. Perché parliamo di un elemento giovane 2005, ma di altissimo livello. Oggi visto il livello attuale, quando prendi un giocatore dalla Premier, prendi un giocatore che in Italia viene spesso volentieri a dominare. I tifosi del Napoli quando sentono di trattative con lo United da un anno a questa parte sono ovviamente molto contenti”.

Atta? Devi trovare un giocatore che faccia le veci di Anguissa, perché secondo me il Napoli già manca di un suo vice in rosa, indipendentemente dall'infortuno dell'ex Fulham. Nel senso che il Napoli manca un giocatore che faccia bene le due fasi, che abbia forza, che abbia gamba, che abbia intensità, che abbia anche qualche gol nei piedi. Atta piace tanto, ma piace a tutti. Il Napoli lo segue da tempo, lo segue la Juve, si è informata all'Inter, ma credo che abbia prezzi nell'idea dell'Udinese per la Premier League. L'Udinese vuole almeno 40 milioni, non è facile per l'Udinese che vorrebbe vendere non a gennaio ma in estate. Il Napoli ha bisogno subito e quindi oggi metto davanti Mainoo.

Manzambi? Al Napoli piace tantissimo anche Manzambi del Friburgo, altro giovanissimo, altro giocatore di grande talento. Ma sul quale ci sono anche i club di Premier, quindi non è facile perché poi quando arriva la Premier i prezzi schizzano vertiginosamente. Detto ciò io mi aspetto comunque, come dicevo prima, uno o due centrocampisti, perché Napoli comunque tra infortuni ha bisogno di colmare delle lacune, lacuna che secondo me c'era comunque perché dice Anguissa si mancava a prescindere come caratteristica, a maggior ragione dopo l'infortunio di Anguissa ti serve anche uno che giochi proprio al posto del camerunense.

Qualche possibile acquisto dalla Serie A? In Italia non c'è purtroppo tanto e lo sappiamo con le difficoltà che vive la nostra nazionale, inutile fare finta di nulla. Siamo in un movimento un po' in disarmo in questa fase. Però anche a livello di liste, anche a livello di inserimento, tu prendi un giocatore che già gioca in Serie A, possibilmente già italiano, i tempi di inserimento sono ridotti ai minimi termini. Se prendi un giocatore anche forte, però straniero, che magari arriva, non ha mai giocato in Italia, non conosce il nostro campionato che praticamente è sempre complicato, non parla la lingua, può essere un'incognita. Soprattutto perché quando prendi un giocatore a gennaio devi prenderlo già pronto. Quindi quella secondo me è l'incognita del motivo per il quale Manna sta anche guardando un po' il nostro campionato. Magari ci potrebbe essere la via di mezzo per un giocatore magari anche non italiano, ma che però conosce già il nostro campionato e quindi comunque ha il vantaggio di avere la dimestichezza con la lingua e non solo.

Parte qualcuno del Napoli a gennaio? Secondo me i ragazzi giovani che finora hanno giocato poco. Magari potrebbero andare a giocare in prestito, i Marianucci, gli Ambrosino ecc. Però poi vediamo, perché domani in Coppa Italia ci sarà qualcuno di loro, fa un gol e cambia tutto. Mazzocchi potrebbe andare, insomma alla fine secondo me tra entrate e uscite 4-5 operazioni ce le possiamo attendere. Non sarà un gennaio da 0 a 0 del Napoli, sarà un gennaio con il Napoli protagonista di questa finestra invernale”.