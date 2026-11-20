Podcast I consigli di Tutto Fantacalcio: "Ci sono due azzurri da schierare in Napoli-Torino"

Luca Di Leonardo consiglia le formazioni Classic e Mantra per la dodicesima giornata di Serie A, soffermandosi anche sull'infortunio di Meret.

Luca di Leonardo, esperto di TuttoFantacalcio, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Bisognerà capire le condizioni dei vari giocatori, considerando gli infortuni, gli impegni con le Nazionali e il ritorno delle coppe europee, che comporterà anche un po' di turnover. Dopo la sosta è sempre difficile capire quali saranno realmente le scelte degli allenatori. L'infortunio di Meret è stato una tegola importante, anche perché non tutti avevano Milinkovic-Savic come secondo portiere. Purtroppo, considerando anche tutti gli infortuni che ha avuto Meret in carriera, bisogna tutelarsi. Nel momento in cui si decide di puntare sulla porta del Napoli, bisogna prendere entrambi i portieri, c'è poco da fare".

Partiamo dalla formazione Classic, schierata con il 3-4-3 senza modificatore di difesa. Chi consigli tra i pali e in difesa?

"Andrei con Mandas in porta, considerando Lazio-Lecce. Ha già collezionato quattro clean sheet e sappiamo che il Lecce segna poco, quindi è sicuramente una buona scelta. Nella difesa a tre mettiamo Bremer in Juventus-Venezia, perché è il miglior difensore goleador del campionato, con tre reti all'attivo. Poi scegliamo Ramon in Como-Cagliari, anche lui una certezza a livello difensivo, mentre la scommessina può essere Theate del Bologna, che ha trovato il gol nella scorsa giornata e aveva segnato anche a Napoli, prima che la rete gli venisse annullata".

Quali sono invece i quattro centrocampisti da schierare?

"Andiamo con Moreira, che è una delle migliori sorprese di questo inizio di stagione, con quattro gol e tre assist. Proviamo Mastantuono, visto che ha realizzato una doppietta con l'Argentina: possiamo aspettare anche il posticipo del lunedì tra Monza e Fiorentina. Poi scegliamo Isaksen, che sta vivendo il momento migliore da quando è arrivato in Italia e sta trovando il gol con regolarità. Infine mettiamo Cristante in Parma-Roma: è recuperato, è uno dei titolarissimi di Gasperini e, pur non segnando tantissimo, potrebbe trovare il gol sugli sviluppi di una palla inattiva".

Chi completa il tridente offensivo della formazione Classic?

"Proviamo a dare fiducia a Woltemade, visto che ha trovato il suo primo gol nella scorsa giornata a Firenze. Mettiamo Varela, perché ha undici gol in undici presenze e si può assolutamente schierare anche contro la Fiorentina. Poi un altro giocatore che mi piace tanto è Osmajic in Sassuolo-Genoa. Ha segnato in Nazionale e ha già realizzato quattro gol in campionato. Il Sassuolo ha cambiato allenatore, ha delle difficoltà in difesa e bisognerà anche capire chi giocherà in porta. Osmajic potrebbe approfittarne".

Passiamo alla formazione Mantra, con la difesa a quattro. Quali sono le tue scelte?

"In porta questa volta mettiamo Milinkovic-Savic in Napoli-Torino. Come terzino destro possiamo schierare Jimenez in Monza-Fiorentina, che sta trovando continuità anche a livello di bonus, con due gol e due assist. Come difensori centrali scegliamo Bisseck in Inter-Atalanta, che può fare assolutamente bene, e Casale, che sta trovando continuità e ha anche dimostrato di poter portare bonus. Come terzino sinistro, invece, puntiamo su Carlos Augusto, sempre in Inter-Atalanta".

Come completiamo la formazione Mantra dal centrocampo in su?

"Come mediano mettiamo Calò, un'altra bella sorpresa di questo campionato, anche se la sfida non è semplice. Come centrocampista centrale scegliamo McTominay, perché dopo l'infortunio sta ritrovando gradualmente la forma. È ancora indietro a livello di bonus, ma siamo convinti che possa tornare ai suoi livelli e contro il Torino potrebbe trovare il bonus. Come ala possiamo schierare Adzic, che dovrebbe giocare nel tridente della Juventus insieme a Kolo Muani e Woltemade. Come trequartista mettiamo Messias, perché con De Rossi, se sta bene, gioca e può portare bonus. Come attaccante di supporto proviamo Orsolini, che ha recuperato ed è tornato a segnare su rigore. Tra lui e Bernardeschi preferirei Orsolini, proprio perché in caso di calcio di rigore si presenta lui dal dischetto. Come punta centrale scegliamo Douvikas in Como-Cagliari, anche se c'è una statistica particolare: non ha mai segnato contro i rossoblù".

Che partita ti aspetti tra Como e Cagliari?

"È una partita difficilissima per il Cagliari. La fortuna è che i due allenatori si conoscono bene, Pisacane conosce bene Fabregas. Lo scorso anno a Como finì 0-0, mentre il Como vinse a Cagliari con un gran gol di Caqueret. Quest'anno sarà una partita diversa, perché sono cambiati anche tanti giocatori. Il Cagliari è nelle condizioni di poter conquistare almeno un punto, però deve fare la partita perfetta, senza lasciare spazi ed essendo bravo sotto porta. Se posso individuare un difetto del Cagliari, è proprio il fatto che segni poco. Se fosse più performante sotto porta, potrebbe fare ancora meglio. La classifica va benissimo, ma il campionato è ancora lungo e bisogna migliorare alcuni automatismi".

Tra i punti di forza del Cagliari c'è sicuramente l'ex Napoli Elia Caprile.

"Abbiamo un super portiere che voi conoscete bene. Caprile è un top. Tra l'altro è emerso in questi giorni che era stato lui a chiedere al Napoli la cessione e il fatto che sia ancora a Cagliari dimostra quanto stia bene qui. Chiaramente prima o poi andrà via, perché è giusto che un portiere come lui possa ambire anche a giocare in Europa, un obiettivo un po' più difficile da raggiungere con il Cagliari. Però è sicuramente un grande giocatore, molto attaccato a questa società, perché ha rifiutato tanto ed è già al terzo anno qui. È davvero un gran bel portiere".

La formazione consigliata al Fantacalcio Classic (3-4-3): Mandas; Bremer, Ramon, Theate; Moreira, Mastantuono, Isaksen, Cristante; Woltemade, Varela, Osmajic.

La formazione consigliata al Fantacalcio Mantra (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Jimenez, Bisseck, Casale, Carlos Augusto; Calò, McTominay; Adzic, Messias, Orsolini; Douvikas.