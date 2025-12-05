Radio TN Spalletti, l'amico: "So già che farà in caso di fischi al Maradona"

Carmine Esposito, allenatore, grande amico di Spalletti, è intervenuto nel corso del Bar di Tuttonapoli sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android). Esposito ha commentato l'attesa per il ritorno di Spalletti a Napoli.

"Per Luciano sarà molto emozionante tornare al Maradona per quello che ha dato al Napoli ma anche per quello che ha dato come umano, sarà importante. Tanti giornalisti hanno detto che lui è un uomo vero e io lo posso confermare, è uno che si emoziona, il calcio lo ha portato da quell'altra parte e sappiamo che il pubblico napoletano non perdona chi indossa quell'altra maglia, ma sono convinto che il pubblico lo applaudirà. Qualcuno magari lo fischierà ma sarà in minoranza, Spalletti ha vinto uno scudetto giocando uno dei calci più belli in Italia e in Europa.

Reazione del pubblico? Spero che il pubblico sia cresciuto in tutti questi anni, alla fine si parla di crescita, Luciano ha fatto un anno incredibile, unico. Anche lo scorso anno il Napoli ha vinto, ma in modo diverso. Quello di Luciano è stato uno scudetto unico e io che lo conosco bene dico che arriverà davvero con le emozioni giuste e riuscirà a trasformare i pochi fischi che ci saranno in emozioni con un sorriso e tanti applausi. Spalletti ha sempre avuto un pizzico di napoletanità, glielo dicevo sempre".