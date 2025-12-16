Radio TN Stadio Maradona, cons. Simeone: “Servono 200mln per il restyling”

Nino Simeone, consigliere comunale e presidente della commissione trasporti, infrastrutture e lavori pubblici è intervenuto nel corso di Difendo la città sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Stadio Maradona? Le associazioni devono essere tutelate, molte di queste fanno anche attività sociali. C’è questa questione dello stadio, ci vogliono un po’ di soldini, andiamo in Regione con la consapevolezza di riuscire a trovare dei fondi. Ci vogliono 200 milioni di euro, più o meno, per ristrutturare il Maradona.

Ristrutturare significa metterlo a nuovo e renderlo ospitale per quello che sarà l’impegno di Euro 2032. Ma al di là dell’Europeo per quello che sarà l’impegno dello stadio Maradona per il futuro”.